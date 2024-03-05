В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке
Киев • УНН
Министерство реинтеграции сообщило о ходе восстановления 5 разрушенных россией домов в Ирпене и Горенке Киевской области, а также о планах по сохранению мурала Бэнкси в Горенке.
Вместе с командой Минреинтеграции Вице-премьер-министр Ирина Верещук с рабочим визитом посетила город Ирпень и село Горенка Киевской области. В рамках проекта по улучшению жилищных условий ВПЛ при финансировании правительства Германии обещают отстроить 5 домов, разрушенных россиянами. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в рамках проекта за счет немецкого правительства уже согласовали построить с нуля один дом в Ирпене. И еще четыре, два в Ирпене и два в Горенке, - капитально отремонтировать.
На днях Ирина Верещук вместе с представителями Киевской ОГА, местной власти, KfW и МОМ осмотрели поврежденные дома и пообщались с жителями. В то же время обсудили детали строительства и график его реализации.
Вице-премьер приняла участие в местных общественных слушаниях. Жители поврежденных войной домов имели возможность получить ответы на вопросы относительно будущего строительства.
В Минреинтеграции также сообщили, что в этот день состоялось совещание между представителями их ведомства, МОМ и местных органов власти. На встрече обсудили пошаговый план реализации каждого из проектов в Киевской области. Отдельно остановились на проблемных вопросах, требующих решения перед началом строительства.
Граффити Бэнкси, созданные на Киевщине, разместят в виртуальной галерее 23 ноября 2023, 16:30 • 23689 просмотров
В частности, акцентировали внимание на необходимости разминирования и сохранения мурала Бэнкси на стене одного из домов в Горенке.
Я благодарю всех, кто работает над реализацией этих проектов. Должны как можно скорее дать людям крышу над головой.
Дополнительно
Проект реализуется при финансовой поддержке Правительства Германии при содействии Минреинтеграции. Финансовый партнер - немецкий государственный банк KfW. Менеджер проекта - Международная организация по миграции (МОМ).
В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке
Министерство реинтеграции сообщило о ходе восстановления 5 разрушенных россией домов в Ирпене и Горенке Киевской области, а также о планах по сохранению мурала Бэнкси в Горенке.
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