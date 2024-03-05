У Мінреінтеграції розповіли як триває відбудова Київщини, та яка доля муралу Бенксі у Горенці
Київ • УНН
Міністерство реінтеграції повідомило про хід відбудови 5 зруйнованих росією будинків в Ірпені та Горенці Київської області, а також про плани щодо збереження муралу Бенксі в Горенці.
Разом із командою Мінреінтеграції Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук з робочим візитом відвідала місто Ірпінь та село Горенка, що на Київщині. У межах проєкту з покращення житлових умов ВПО за фінансування уряду Німеччини обіцяють відбудувати 5 будинків, зруйнованих росіянами. Про це повідомили у Мінреінтеграції, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у рамках проєкту коштом німецького уряду вже погодили побудувати з нуля один будинок в Ірпені. Та ще чотири, два в Ірпені та два в Горенці, – капітально відремонтувати.
Днями Ірина Верещук разом із представниками Київської ОВА, місцевої влади, KfW та МОМ оглянули пошкоджені будинки й поспілкувались із мешканцями. Водночас обговорили деталі будівництва і графік його реалізації.
Віцепрем’єрка взяла участь у місцевих громадських слуханнях. Мешканці пошкоджених війною будинків мали змогу отримати відповіді на питання щодо майбутнього будівництва.
У Мінреінтеграції також повідомили, що цього дня відбулась нарада між представниками їхнього відомства, МОМ та місцевих органів влади. На зустрічі обговорили покроковий план реалізації кожного з проєктів у Київській області. Окремо зупинились на проблемних питаннях, що потребують вирішення перед початком будівництва.
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Зокрема, акцентували увагу на необхідності розмінування і збереження муралу Бенксі на стіні одного з будинків у Горенці.
Я дякую всім, хто працює над реалізацією цих проєктів. Маємо якомога швидше дати людям дах над головою.
Додатково
Проєкт реалізується за фінансової підтримки Уряду Німеччини за сприяння Мінреінтеграції. Фінансовий партнер – німецький державний банк KfW. Менеджер проєкту – Міжнародна організація з міграції (МОМ).