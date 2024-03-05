У Мінреінтеграції розповіли як триває відбудова Київщини, та яка доля муралу Бенксі у Горенці

Разом із командою Мінреінтеграції Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук з робочим візитом відвідала місто Ірпінь та село Горенка, що на Київщині. У межах проєкту з покращення житлових умов ВПО за фінансування уряду Німеччини обіцяють відбудувати 5 будинків, зруйнованих росіянами. Про це повідомили у Мінреінтеграції, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у рамках проєкту коштом німецького уряду вже погодили побудувати з нуля один будинок в Ірпені. Та ще чотири, два в Ірпені та два в Горенці, – капітально відремонтувати.

Днями Ірина Верещук разом із представниками Київської ОВА, місцевої влади, KfW та МОМ оглянули пошкоджені будинки й поспілкувались із мешканцями. Водночас обговорили деталі будівництва і графік його реалізації.

Віцепрем’єрка взяла участь у місцевих громадських слуханнях. Мешканці пошкоджених війною будинків мали змогу отримати відповіді на питання щодо майбутнього будівництва.

У Мінреінтеграції також повідомили, що цього дня відбулась нарада між представниками їхнього відомства, МОМ та місцевих органів влади. На зустрічі обговорили покроковий план реалізації кожного з проєктів у Київській області. Окремо зупинились на проблемних питаннях, що потребують вирішення перед початком будівництва.

Графіті Бенксі, створені на Київщині, розмістять у віртуальній галереї

Зокрема, акцентували увагу на необхідності розмінування і збереження муралу Бенксі на стіні одного з будинків у Горенці.

Я дякую всім, хто працює над реалізацією цих проєктів. Маємо якомога швидше дати людям дах над головою.