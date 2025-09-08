$41.220.13
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 28053 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
12:23 • 21103 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 18472 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 21718 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
Ексклюзив
08:37 • 24247 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25265 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28837 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40728 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62521 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 138340 перегляди
Новий мурал Бенксі з'явився на стіні Королівського суду в Лондоні

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На новому муралі Бенксі зображено суддю, який б'є протестувальника. Він з'явився через два дні після протесту проти заборони пропалестинської акції.

Новий мурал Бенксі з'явився на стіні Королівського суду в Лондоні

Новий мурал невловимого вуличного художника Бенксі з'явився на стіні будівлі Королівського суду в центрі Лондона, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

На новому муралі зображено суддю в традиційній перуці та чорній мантії, який б'є протестувальника, що лежить на землі, а кров бризкає на його плакат.

Хоча мурал не стосується конкретної причини чи інциденту, його поява з'явилася через два дні після того, як майже 900 людей було заарештовано під час лондонського протесту проти заборони пропалестинської акції.

На фотографіях у соціальних мережах видно, що витвір мистецтва вже закритий великими листами пластику та двома металевими бар'єрами.

Бенксі показав нове загадкове графіті з жінкою та немовлям17.12.24, 20:20 • 19510 переглядiв

Витвір мистецтва охороняється співробітниками служби безпеки зовні будівлі та знаходиться під камерою відеоспостереження.

Вуличний художник з Брістоля поділився фотографією настінного мистецтва в Instagram, що є звичайним методом Бенксі стверджувати, що твір є автентичним. Художник підписав зображення: "Королівські суди. Лондон".

Розсекретили місце знаходження нового графіті Бенксі: маяк із тінню помітили на стінах Марселя30.05.25, 16:23 • 3468 переглядiв

Витвір мистецтва знаходиться на зовнішній стіні будівлі королеви, що є частиною комплексу Королівських судів.

Трафаретні графіті Бенксі часто критикують державну політику, війну та капіталізм.

У Мінреінтеграції розповіли як триває відбудова Київщини, та яка доля муралу Бенксі у Горенці05.03.24, 22:29 • 32169 переглядiв

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Лондон