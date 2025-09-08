Новий мурал Бенксі з'явився на стіні Королівського суду в Лондоні
На новому муралі Бенксі зображено суддю, який б'є протестувальника. Він з'явився через два дні після протесту проти заборони пропалестинської акції.
Новий мурал невловимого вуличного художника Бенксі з'явився на стіні будівлі Королівського суду в центрі Лондона, передає УНН із посиланням на ВВС.
На новому муралі зображено суддю в традиційній перуці та чорній мантії, який б'є протестувальника, що лежить на землі, а кров бризкає на його плакат.
Хоча мурал не стосується конкретної причини чи інциденту, його поява з'явилася через два дні після того, як майже 900 людей було заарештовано під час лондонського протесту проти заборони пропалестинської акції.
На фотографіях у соціальних мережах видно, що витвір мистецтва вже закритий великими листами пластику та двома металевими бар'єрами.
Витвір мистецтва охороняється співробітниками служби безпеки зовні будівлі та знаходиться під камерою відеоспостереження.
Вуличний художник з Брістоля поділився фотографією настінного мистецтва в Instagram, що є звичайним методом Бенксі стверджувати, що твір є автентичним. Художник підписав зображення: "Королівські суди. Лондон".
Витвір мистецтва знаходиться на зовнішній стіні будівлі королеви, що є частиною комплексу Королівських судів.
Трафаретні графіті Бенксі часто критикують державну політику, війну та капіталізм.
