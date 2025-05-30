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Розсекретили місце знаходження нового графіті Бенксі: маяк із тінню помітили на стінах Марселя

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Бенксі представив нову роботу 29 травня в Instagram, не вказавши місцезнаходження. Графіті з маяком і написом знайшли на вулиці Фелікса Фреж'є у Марселі.

Розсекретили місце знаходження нового графіті Бенксі: маяк із тінню помітили на стінах Марселя

Найновіша робота невловимого художника Бенксі, була представлена світу 29 травня. Автор сам опублікував її у своєму Instagram, не вказавши місце знаходження. Витвір мистецтва відшукали на вулиці Фелікса Фреж’є у французькому Марселі. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Як зазначає видання, найновіший витвір графіті Бенксі, представлений світові у четвер, тепер знайдено на вулиці в Марселі.

На зображенні – маяк, намальований за трафаретом на  бежевій стіні, разом зі словами: "Я хочу бути тим, кого ти побачив у мені".

На тротуарі також намилювана тінь, яка створює ілюзію, що маяк сам по собі є частиною вуличного оздоблення.

Спочатку його місцезнаходження було загадкою, але BBC Verify підтвердила, що це вулиця Фелікса Фреж'є у південнофранцузькому місті Марсель.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що художник Бенксі (Banksy) представив свою нову роботу. Він опублікував її в Instagram 29 травня, але не повідомив, де саме вона була створена.

Альона Уткіна

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