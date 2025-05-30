Рассекретили местонахождение нового граффити Бэнкси: маяк с тенью заметили на стенах Марселя

Новейшая работа неуловимого художника Бэнкси была представлена миру 29 мая. Автор сам опубликовал ее в своем Instagram, не указав местонахождение. Произведение искусства нашли на улице Феликса Фрежье во французском Марселе. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как отмечает издание, новейшее произведение граффити Бэнкси, представленное миру в четверг, теперь найдено на улице в Марселе.

На изображении – маяк, нарисованный по трафарету на бежевой стене, вместе со словами: "Я хочу быть тем, кого ты увидел во мне".

На тротуаре также намыленная тень, которая создает иллюзию, что маяк сам по себе является частью уличного убранства.

Сначала его местонахождение было загадкой, но BBC Verify подтвердила, что это улица Феликса Фрежье в южнофранцузском городе Марсель.

Напомним

Ранее УНН писал, что художник Бэнкси (Banksy) представил свою новую работу. Он опубликовал ее в Instagram 29 мая, но не сообщил, где именно она была создана.