Рассекретили местонахождение нового граффити Бэнкси: маяк с тенью заметили на стенах Марселя

$41.530.06
46.800.27
ukenru
В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом
Эксклюзив
13:21 • 1606 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
11:54 • 10269 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 15750 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 15409 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
08:52 • 30377 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 40950 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 25941 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 27763 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 152315 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 163961 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
64%
747мм
Популярные новости

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 26177 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19124 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 18990 просмотра

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

09:00 • 10130 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9560 просмотра
публикации

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 9704 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 15409 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 30377 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 07:41 • 40950 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 152315 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Черное море

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

12:39 • 2090 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 19041 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 19169 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 116624 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 109202 просмотра
Актуальное

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Старлинк

Шахед-136

Рассекретили местонахождение нового граффити Бэнкси: маяк с тенью заметили на стенах Марселя

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Бэнкси представил новую работу 29 мая в Instagram, не указав местонахождение. Граффити с маяком и надписью нашли на улице Феликса Фрежье в Марселе.

Рассекретили местонахождение нового граффити Бэнкси: маяк с тенью заметили на стенах Марселя

Новейшая работа неуловимого художника Бэнкси была представлена миру 29 мая. Автор сам опубликовал ее в своем Instagram, не указав местонахождение. Произведение искусства нашли на улице Феликса Фрежье во французском Марселе. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как отмечает издание, новейшее произведение граффити Бэнкси, представленное миру в четверг, теперь найдено на улице в Марселе.

На изображении – маяк, нарисованный по трафарету на  бежевой стене, вместе со словами: "Я хочу быть тем, кого ты увидел во мне".

На тротуаре также намыленная тень, которая создает иллюзию, что маяк сам по себе является частью уличного убранства.

Сначала его местонахождение было загадкой, но BBC Verify подтвердила, что это улица Феликса Фрежье в южнофранцузском городе Марсель.

Напомним

Ранее УНН писал, что художник Бэнкси (Banksy) представил свою новую работу. Он опубликовал ее в Instagram 29 мая, но не сообщил, где именно она была создана.

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Марсель
Франция
Brent
$62.62
Bitcoin
$105,699.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$34.51
Золото
$3,328.80
Ethereum
$2,612.06