Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня

У Генеральному штабі підтердили, що у ніч на 5 вересня українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод та низку інших об’єктів російського агресора, передає УНН.

У ніч на 5 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод - йдеться у повідомленні.

За попередніми, як повідомили у Генштабі, даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Під ударом рязанський НПЗ: у місті лунають вибухи

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів рф. Продукує бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Додамо

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області рф. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління, додали у Генштабі.

Атаки по нафтових об'єктах у рязані і Луганську: у СБС підтвердили успішні удари

Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Результат – на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

Агенти "АТЕШ" та таємна організація українців допомогли знищити нафтобазу в Луганську: деталі