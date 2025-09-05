Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня
Київ • УНН
Українські військові у ніч на 5 вересня уразили Рязанський НПЗ, пошкодивши установку ЕЛОУ-АВТ-6. Також завдано ударів по ЗРК С-400 у Калузькій області та складу боєприпасів у Луганську.
У Генеральному штабі підтердили, що у ніч на 5 вересня українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод та низку інших об’єктів російського агресора, передає УНН.
У ніч на 5 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод
За попередніми, як повідомили у Генштабі, даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.
Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів рф. Продукує бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області рф. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління, додали у Генштабі.
Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Результат – на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.
