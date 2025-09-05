$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 10218 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 16857 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 15577 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 28176 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 32020 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 48239 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 40472 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40940 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41249 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31264 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Українські військові у ніч на 5 вересня уразили Рязанський НПЗ, пошкодивши установку ЕЛОУ-АВТ-6. Також завдано ударів по ЗРК С-400 у Калузькій області та складу боєприпасів у Луганську.

Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня

У Генеральному штабі підтердили, що у ніч на 5 вересня українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод та низку інших об’єктів російського агресора, передає УНН.

У ніч на 5 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод 

- йдеться у повідомленні.

За попередніми, як повідомили у Генштабі, даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Під ударом рязанський НПЗ: у місті лунають вибухи 05.09.25, 02:19 • 8830 переглядiв

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів рф. Продукує бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Додамо

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області рф. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління, додали у Генштабі.

Атаки по нафтових об'єктах у рязані і Луганську: у СБС підтвердили успішні удари05.09.25, 09:07 • 3346 переглядiв

Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Результат – на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

Агенти "АТЕШ" та таємна організація українців допомогли знищити нафтобазу в Луганську: деталі 04.09.25, 23:30 • 3224 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Defence City
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Ракетна система С-400
Луганськ