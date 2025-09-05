Під ударом рязанський НПЗ: у місті лунають вибухи

$41.370.01
4 вересня, 17:30 • 11398 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 21747 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 22232 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 26296 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 30312 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 26416 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 22100 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 46773 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41316 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44208 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту18:50 • 6896 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 32232 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 25457 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 46773 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 43888 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 13695 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 32232 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 14843 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 20476 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 22467 перегляди
Під ударом рязанський НПЗ: у місті лунають вибухи

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Над рязанню пролунали вибухи, попередньо, атаковано нафтопереробний завод. Очевидці бачили зарево та стовп диму, офіційних коментарів немає.

Під ударом рязанський НПЗ: у місті лунають вибухи

Жителі рязані повідомляють про вибухи над містом та загоряння у одному з районів. Попередньо під ударом опинився рязанський нафтопереробний завод. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Попередньо, працює ППО. Вже було збито декілька повітряних цілей

- зазначають російські канали.

За даними місцевих, кілька гучних вибухів пролунав на південній околиці міста близько 01:15 ночі. Після цього очевидці спостерігали зарево у небі та стовп густого чорного диму.

Офіційних коментарів щодо інциденту поки не було.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Луганську повідомили про ураження нафтобази. Це може спричинити дефіцит бензину та дизпалива в місті.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського й Куйбишевського НПЗ та складів боєприпасів і логістики окупантів28.08.25, 10:35 • 8970 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніНовини з соцмереж
Луганськ