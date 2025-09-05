Під ударом рязанський НПЗ: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
Над рязанню пролунали вибухи, попередньо, атаковано нафтопереробний завод. Очевидці бачили зарево та стовп диму, офіційних коментарів немає.
Жителі рязані повідомляють про вибухи над містом та загоряння у одному з районів. Попередньо під ударом опинився рязанський нафтопереробний завод. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Попередньо, працює ППО. Вже було збито декілька повітряних цілей
За даними місцевих, кілька гучних вибухів пролунав на південній околиці міста близько 01:15 ночі. Після цього очевидці спостерігали зарево у небі та стовп густого чорного диму.
Офіційних коментарів щодо інциденту поки не було.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Луганську повідомили про ураження нафтобази. Це може спричинити дефіцит бензину та дизпалива в місті.
