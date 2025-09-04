Палає добряче: в окупованому Луганську вражено нафтобазу

$41.370.01
48.200.03
ukenru
17:30 • 7656 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 15773 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 18063 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 22508 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 27044 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 25238 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 21228 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 44438 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40839 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43640 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
62%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 287433 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 281086 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 278913 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 271486 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 34975 перегляди
Публікації
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту18:50 • 2284 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 28646 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 23411 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 44435 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 41899 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 12464 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 28647 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 13714 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 19407 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 21420 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Нептун (крилата ракета)

Палає добряче: в окупованому Луганську вражено нафтобазу

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У тимчасово окупованому Луганську уражено нафтобазу на вулиці Руднєва, 60. Це спричинить дефіцит бензину та дизпалива в місті.

Палає добряче: в окупованому Луганську вражено нафтобазу

У тимчасово окупованому Луганську повідомляється про ураження нафтобази. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Луганськ. Південні квартали. Уражено нафтобазу за адресою вул. Руднева, 60. Палає добряче. Тепер точно ні бензину, ні дизпалива в Луганську не буле. Спонсор паливної кризи - Сили оборони України 

- написав Андрющенко.

Також про ураження нафтобази повідомляють місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Афіпського НПЗ у Краснодарському краї рф, Куйбишевського НПЗ у Самарській області рф, а також складів боєприпасів та низки логістичних об’єктів російського агресора.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Луганськ