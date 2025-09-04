Палає добряче: в окупованому Луганську вражено нафтобазу

У тимчасово окупованому Луганську повідомляється про ураження нафтобази. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Луганськ. Південні квартали. Уражено нафтобазу за адресою вул. Руднева, 60. Палає добряче. Тепер точно ні бензину, ні дизпалива в Луганську не буле. Спонсор паливної кризи - Сили оборони України - написав Андрющенко.

Також про ураження нафтобази повідомляють місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Афіпського НПЗ у Краснодарському краї рф, Куйбишевського НПЗ у Самарській області рф, а також складів боєприпасів та низки логістичних об’єктів російського агресора.