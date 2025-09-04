Горит сильно: в оккупированном Луганске поражена нефтебаза

$41.370.01
17:30 • 9260 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 17668 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 19321 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 23641 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 28000 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 25659 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 21495 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 45261 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40980 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43793 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 288245 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 281939 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 279787 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 272353 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 35822 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть18:50 • 3678 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 29946 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 24137 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 45261 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 42618 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Харьковская область
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 12981 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 29947 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 14153 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 19821 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 21828 просмотра
Горит сильно: в оккупированном Луганске поражена нефтебаза

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Во временно оккупированном Луганске поражена нефтебаза на улице Руднева, 60. Это вызовет дефицит бензина и дизтоплива в городе.

Горит сильно: в оккупированном Луганске поражена нефтебаза

В оккупированном Луганске сообщается о поражении нефтебазы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Луганск. Южные кварталы. Поражена нефтебаза по адресу ул. Руднева, 60. Горит сильно. Теперь точно ни бензина, ни дизтоплива в Луганске не будет. Спонсор топливного кризиса - Силы обороны Украины 

- написал Андрющенко.

Также о поражении нефтебазы сообщают местные Telegram-каналы.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф, Куйбышевского НПЗ в Самарской области рф, а также складов боеприпасов и ряда логистических объектов российского агрессора.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Луганск