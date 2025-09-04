Горит сильно: в оккупированном Луганске поражена нефтебаза

В оккупированном Луганске сообщается о поражении нефтебазы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Луганск. Южные кварталы. Поражена нефтебаза по адресу ул. Руднева, 60. Горит сильно. Теперь точно ни бензина, ни дизтоплива в Луганске не будет. Спонсор топливного кризиса - Силы обороны Украины - написал Андрющенко.

Также о поражении нефтебазы сообщают местные Telegram-каналы.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф, Куйбышевского НПЗ в Самарской области рф, а также складов боеприпасов и ряда логистических объектов российского агрессора.