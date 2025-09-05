Под ударом рязанский НПЗ: в городе звучат взрывы

Жители рязани сообщают о взрывах над городом и возгорании в одном из районов. Предварительно под ударом оказался рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Предварительно, работает ПВО. Уже было сбито несколько воздушных целей - отмечают российские каналы.

По данным местных, несколько громких взрывов прогремело на южной окраине города около 01:15 ночи. После этого очевидцы наблюдали зарево в небе и столб густого черного дыма.

Официальных комментариев по инциденту пока не было.

Напомним

Во временно оккупированном Луганске сообщили об поражении нефтебазы. Это может вызвать дефицит бензина и дизтоплива в городе.

Генштаб подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистики оккупантов