Под ударом рязанский НПЗ: в городе звучат взрывы

4 сентября, 17:30 • 11487 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 22049 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 22460 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 26517 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 30519 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 26457 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 22136 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 46848 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41325 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44220 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 289943 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 283674 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 281533 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 274033 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 37450 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть18:50 • 7080 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 32377 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 25528 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
4 сентября, 05:20 • 46848 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 43958 просмотра
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 13741 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 32376 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 14893 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 20524 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 22516 просмотра
Под ударом рязанский НПЗ: в городе звучат взрывы

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Над рязанью прогремели взрывы, предварительно, атакован нефтеперерабатывающий завод. Очевидцы видели зарево и столб дыма, официальных комментариев нет.

Под ударом рязанский НПЗ: в городе звучат взрывы

Жители рязани сообщают о взрывах над городом и возгорании в одном из районов. Предварительно под ударом оказался рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Предварительно, работает ПВО. Уже было сбито несколько воздушных целей

- отмечают российские каналы.

По данным местных, несколько громких взрывов прогремело на южной окраине города около 01:15 ночи. После этого очевидцы наблюдали зарево в небе и столб густого черного дыма.

Официальных комментариев по инциденту пока не было.

Напомним

Во временно оккупированном Луганске сообщили об поражении нефтебазы. Это может вызвать дефицит бензина и дизтоплива в городе.

Генштаб подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистики оккупантов28.08.25, 10:35 • 8970 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеНовости из соцсетей
Луганск