Под ударом рязанский НПЗ: в городе звучат взрывы
Киев • УНН
Над рязанью прогремели взрывы, предварительно, атакован нефтеперерабатывающий завод. Очевидцы видели зарево и столб дыма, официальных комментариев нет.
Жители рязани сообщают о взрывах над городом и возгорании в одном из районов. Предварительно под ударом оказался рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Предварительно, работает ПВО. Уже было сбито несколько воздушных целей
По данным местных, несколько громких взрывов прогремело на южной окраине города около 01:15 ночи. После этого очевидцы наблюдали зарево в небе и столб густого черного дыма.
Официальных комментариев по инциденту пока не было.
Напомним
Во временно оккупированном Луганске сообщили об поражении нефтебазы. Это может вызвать дефицит бензина и дизтоплива в городе.
