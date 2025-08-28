$41.320.08
Эксклюзив
07:27 • 4166 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 10976 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 20907 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 55480 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 37743 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 60463 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 152619 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 87639 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53624 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66434 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Генштаб подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистики оккупантов

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистических объектов РФ. Атаки произошли в ночь на 28 августа 2025 года.

Генштаб подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистики оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф, Куйбышевского НПЗ в Самарской области рф, а также складов боеприпасов и ряда логистических объектов российского агрессора, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае рф. Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта

- сообщили в Генштабе.

Как указано, этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Также, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области рф. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода

- отметили в Генштабе.

Отмечается, что предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год.

Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, которые задействованы в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины

- сказано в сообщении.

Подробная информация о последствиях поражения, как указано, уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Минус 21% в августе: командующий ССО сообщил о результатах работы по российским НПЗ28.08.25, 09:25 • 1554 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Украина