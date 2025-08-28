Генштаб подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистики оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российских оккупантов - Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф, Куйбышевского НПЗ в Самарской области рф, а также складов боеприпасов и ряда логистических объектов российского агрессора, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае рф. Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта - сообщили в Генштабе.

Как указано, этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Также, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины осуществили огневое поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области рф. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода - отметили в Генштабе.

Отмечается, что предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год.

Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, которые задействованы в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины - сказано в сообщении.

Подробная информация о последствиях поражения, как указано, уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

