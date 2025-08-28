Минус 21% в августе: командующий ССО сообщил о результатах работы по российским НПЗ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
04:08 • 10979 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 46578 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 29987 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 53962 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 141486 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 84909 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 52525 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 65557 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 51758 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 48381 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.9м/с
65%
755мм
Популярные новости
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева27 августа, 20:53 • 35358 просмотра
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 27575 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР27 августа, 23:52 • 11104 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения00:34 • 26532 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo01:25 • 18850 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 69846 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 71281 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 141504 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 137676 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 99623 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Соединённые Штаты
Одесса
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 49026 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 83328 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 87203 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 85104 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 118433 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Нефть марки Brent
Ту-95
Х-101
МиГ-31

Минус 21% в августе: командующий ССО сообщил о результатах работы по российским НПЗ

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Производство топлива в России снизилось на 4,7% за ночь и на 21% в целом за две недели августа. Это произошло после атак на Куйбышевский и Афипский НПЗ.

Минус 21% в августе: командующий ССО сообщил о результатах работы по российским НПЗ

Этой ночью производство топлива у россиян упало еще на 4,7%, а в целом за две недели августа - на 21%. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram в четверг, передает УНН.

Подробности

"Кощеева игла этой ночью нервно аннексировалась еще на 4,7%. Суммарно на 21% похудела в течение двух недель августа 2025 года нефтеколонка оккупанта", - написал Бровди.

И сообщил о результатах по двум НПЗ: ""Куйбышевский НПЗ" (Самарская обл., РФ) - 7 млн т нефти в год - 2,5% от общего объема) - выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ССО. "Афипский НПЗ" (Краснодарский край, РФ) - 6,25 млн т нефти в год - 2,2% от общего объема) - выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ГУР МОУ".

Как отметил командующий СБС, "бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми".

Напомним

Ранее УНН писал, что в ночь на 28 августа неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Алена Уткина

Новости Мира
Главное управление разведки Украины