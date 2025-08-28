Минус 21% в августе: командующий ССО сообщил о результатах работы по российским НПЗ

Этой ночью производство топлива у россиян упало еще на 4,7%, а в целом за две недели августа - на 21%. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram в четверг, передает УНН.

Подробности

"Кощеева игла этой ночью нервно аннексировалась еще на 4,7%. Суммарно на 21% похудела в течение двух недель августа 2025 года нефтеколонка оккупанта", - написал Бровди.

И сообщил о результатах по двум НПЗ: ""Куйбышевский НПЗ" (Самарская обл., РФ) - 7 млн т нефти в год - 2,5% от общего объема) - выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ССО. "Афипский НПЗ" (Краснодарский край, РФ) - 6,25 млн т нефти в год - 2,2% от общего объема) - выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ГУР МОУ".

Как отметил командующий СБС, "бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми".

Напомним

Ранее УНН писал, что в ночь на 28 августа неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.