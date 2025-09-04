Агенти "АТЕШ" та таємна організація українців допомогли знищити нафтобазу в Луганську: деталі

$41.370.01
48.200.03
ukenru
17:30 • 9834 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 18286 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 19742 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 24005 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 28297 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 25808 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 21605 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 45510 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41023 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43844 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.5м/с
63%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 288441 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 282138 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 280006 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 272550 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 36026 перегляди
Публікації
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту18:50 • 4074 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 30285 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 24357 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 45510 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 42822 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 13085 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 30285 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 14249 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 19909 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 21911 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Google Play
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Агенти "АТЕШ" та таємна організація українців допомогли знищити нафтобазу в Луганську: деталі

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У Луганську спалахнула пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом російські війська. До ураження об'єкта долучилися агенти "АТЕШ" та таємна організація українців.

Агенти "АТЕШ" та таємна організація українців допомогли знищити нафтобазу в Луганську: деталі

У Луганську спалахнула пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом російські війська. Удар допомогли нанести український підпільний рух та таємна організація українців. Про це повідомили у русі опору "АТЕШ", передає УНН.

Наші агенти брали участь у розвідці цього обʼєкта у серпні цього року - і нарешті це дало результат

- зазначають учасники руху.

До ураження об’єкта долучилися агенти "АТЕШ", а також вагомий внесок у підготовку та реалізацію атаки зробили й представники таємної організації українців.

У русі підкреслили, що спільні дії українських підпільників і союзників дозволили вивести з ладу стратегічний об’єкт, яким користувалися 41-ша та 20-та загальновійськові армії рф.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Луганську повідомили про ураження нафтобази. Це може спричинити дефіцит бензину та дизпалива в місті.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського й Куйбишевського НПЗ та складів боєприпасів і логістики окупантів28.08.25, 10:35 • 8966 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніНовини з соцмереж
Україна
Луганськ