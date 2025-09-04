Агенти "АТЕШ" та таємна організація українців допомогли знищити нафтобазу в Луганську: деталі
Київ • УНН
У Луганську спалахнула пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом російські війська. До ураження об'єкта долучилися агенти "АТЕШ" та таємна організація українців.
У Луганську спалахнула пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом російські війська. Удар допомогли нанести український підпільний рух та таємна організація українців. Про це повідомили у русі опору "АТЕШ", передає УНН.
Наші агенти брали участь у розвідці цього обʼєкта у серпні цього року - і нарешті це дало результат
До ураження об’єкта долучилися агенти "АТЕШ", а також вагомий внесок у підготовку та реалізацію атаки зробили й представники таємної організації українців.
У русі підкреслили, що спільні дії українських підпільників і союзників дозволили вивести з ладу стратегічний об’єкт, яким користувалися 41-ша та 20-та загальновійськові армії рф.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Луганську повідомили про ураження нафтобази. Це може спричинити дефіцит бензину та дизпалива в місті.
