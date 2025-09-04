Агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев помогли уничтожить нефтебазу в Луганске: детали

В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. Удар помогли нанести украинское подпольное движение и тайная организация украинцев. Об этом сообщили в движении сопротивления "АТЕШ", передает УНН.

Наши агенты участвовали в разведке этого объекта в августе этого года - и наконец это дало результат