Агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев помогли уничтожить нефтебазу в Луганске: детали
Киев • УНН
В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. К поражению объекта присоединились агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев.
В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. Удар помогли нанести украинское подпольное движение и тайная организация украинцев. Об этом сообщили в движении сопротивления "АТЕШ", передает УНН.
Наши агенты участвовали в разведке этого объекта в августе этого года - и наконец это дало результат
К поражению объекта присоединились агенты "АТЕШ", а также весомый вклад в подготовку и реализацию атаки внесли и представители тайной организации украинцев.
В движении подчеркнули, что совместные действия украинских подпольщиков и союзников позволили вывести из строя стратегический объект, которым пользовались 41-я и 20-я общевойсковые армии РФ.
Напомним
Во временно оккупированном Луганске сообщили о поражении нефтебазы. Это может вызвать дефицит бензина и дизтоплива в городе.
