ukenru
17:30 • 9754 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 18198 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 19675 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 23953 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 28259 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 25793 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 21595 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 45474 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41016 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43838 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев помогли уничтожить нефтебазу в Луганске: детали

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. К поражению объекта присоединились агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев.

Агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев помогли уничтожить нефтебазу в Луганске: детали

В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. Удар помогли нанести украинское подпольное движение и тайная организация украинцев. Об этом сообщили в движении сопротивления "АТЕШ", передает УНН.

Наши агенты участвовали в разведке этого объекта в августе этого года - и наконец это дало результат

- отмечают участники движения.

К поражению объекта присоединились агенты "АТЕШ", а также весомый вклад в подготовку и реализацию атаки внесли и представители тайной организации украинцев.

В движении подчеркнули, что совместные действия украинских подпольщиков и союзников позволили вывести из строя стратегический объект, которым пользовались 41-я и 20-я общевойсковые армии РФ.

Напомним

Во временно оккупированном Луганске сообщили о поражении нефтебазы. Это может вызвать дефицит бензина и дизтоплива в городе.

Генштаб подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистики оккупантов28.08.25, 10:35 • 8966 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Украина
Луганск