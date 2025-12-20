Орбан порівняв Каю Каллас із Гітлером та Наполеоном
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив посадовців ЄС у бажанні нашкодити росії, порівнявши це з вторгненням гітлерівської Німеччини в СРСР. Він заявив, що європейці хочуть скористатися війною в Україні, щоб послабити росію, бачачи в ній загрозу.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив найвищих посадовців Європейського Союзу у бажанні нашкодити росії і порівняв це із вторгненням гітлерівської Німеччини в СРСР. Про це повідомляє угорське видання Index, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідну заяву політитк зробив, виступаючи на "антивоєнному" мітингу в місті Сегед.
Звичайно, є великі європейські традиції - атакувати росію. Зокрема, росію вже намагалися атакувати - Наполеон, чи не так? І Гітлер. І в них це не вийшло. Зараз, звичайно, у Каї Каллас (верховний представник ЄС із закордонних справ - ред.) це вийде
Він додав, що мова не йде про те, що існує якийсь "генеральний план" проти росії, але все одно європейці хочуть скористатися війною в Україні, щоб послабити росію, тому що бачать в ній загрозу.
Нагадаємо
Віктор Орбан за підсумками саміту в Брюсселі зробив низку неоднозначних заяв щодо війни в Україні та фінансових інструментів ЄС. Угорський прем’єр-міністр розкритикував західний підхід до підтримки Києва, назвавши ілюзією сподівання на майбутні репарації від росії.
