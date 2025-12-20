$42.340.00
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 15638 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 18313 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 14031 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 16335 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 24211 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 28039 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25233 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24504 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19980 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Орбан порівняв Каю Каллас із Гітлером та Наполеоном

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив посадовців ЄС у бажанні нашкодити росії, порівнявши це з вторгненням гітлерівської Німеччини в СРСР. Він заявив, що європейці хочуть скористатися війною в Україні, щоб послабити росію, бачачи в ній загрозу.

Орбан порівняв Каю Каллас із Гітлером та Наполеоном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив найвищих посадовців Європейського Союзу у бажанні нашкодити росії і порівняв це із вторгненням гітлерівської Німеччини в СРСР. Про це повідомляє угорське видання Index, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідну заяву політитк зробив, виступаючи на "антивоєнному" мітингу в місті Сегед.

Звичайно, є великі європейські традиції - атакувати росію. Зокрема, росію вже намагалися атакувати - Наполеон, чи не так? І Гітлер. І в них це не вийшло. Зараз, звичайно, у Каї Каллас (верховний представник ЄС із закордонних справ - ред.) це вийде

- заявив Орбан.

Він додав, що мова не йде про те, що існує якийсь "генеральний план" проти росії, але все одно європейці хочуть скористатися війною в Україні, щоб послабити росію, тому що бачать в ній загрозу.

Нагадаємо

Віктор Орбан за підсумками саміту в Брюсселі зробив низку неоднозначних заяв щодо війни в Україні та фінансових інструментів ЄС. Угорський прем’єр-міністр розкритикував західний підхід до підтримки Києва, назвавши ілюзією сподівання на майбутні репарації від росії.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз
Брюссель
Німеччина
Угорщина
Україна