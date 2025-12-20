$42.340.00
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 16279 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 19134 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 14544 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 16728 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 24366 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 28190 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25270 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24532 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20001 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
публикации
Орбан сравнил Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников ЕС в желании навредить России, сравнив это с вторжением гитлеровской Германии в СССР. Он заявил, что европейцы хотят воспользоваться войной в Украине, чтобы ослабить Россию, видя в ней угрозу.

Орбан сравнил Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил высших должностных лиц Европейского Союза в желании навредить России и сравнил это с вторжением гитлеровской Германии в СССР. Об этом сообщает венгерское издание Index, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что соответствующее заявление политик сделал, выступая на "антивоенном" митинге в городе Сегед.

Конечно, есть большие европейские традиции - атаковать Россию. В частности, Россию уже пытались атаковать - Наполеон, не так ли? И Гитлер. И у них это не получилось. Сейчас, конечно, у Каи Каллас (верховный представитель ЕС по иностранным делам - ред.) это получится

- заявил Орбан.

Он добавил, что речь не идет о том, что существует какой-то "генеральный план" против России, но все равно европейцы хотят воспользоваться войной в Украине, чтобы ослабить Россию, потому что видят в ней угрозу.

Напомним

Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно войны в Украине и финансовых инструментов ЕС. Венгерский премьер-министр раскритиковал западный подход к поддержке Киева, назвав иллюзией надежды на будущие репарации от России.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Европейский Союз
Брюссель
Германия
Венгрия
Украина