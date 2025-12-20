Орбан сравнил Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников ЕС в желании навредить России, сравнив это с вторжением гитлеровской Германии в СССР. Он заявил, что европейцы хотят воспользоваться войной в Украине, чтобы ослабить Россию, видя в ней угрозу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил высших должностных лиц Европейского Союза в желании навредить России и сравнил это с вторжением гитлеровской Германии в СССР. Об этом сообщает венгерское издание Index, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что соответствующее заявление политик сделал, выступая на "антивоенном" митинге в городе Сегед.
Конечно, есть большие европейские традиции - атаковать Россию. В частности, Россию уже пытались атаковать - Наполеон, не так ли? И Гитлер. И у них это не получилось. Сейчас, конечно, у Каи Каллас (верховный представитель ЕС по иностранным делам - ред.) это получится
Он добавил, что речь не идет о том, что существует какой-то "генеральный план" против России, но все равно европейцы хотят воспользоваться войной в Украине, чтобы ослабить Россию, потому что видят в ней угрозу.
Напомним
Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно войны в Украине и финансовых инструментов ЕС. Венгерский премьер-министр раскритиковал западный подход к поддержке Киева, назвав иллюзией надежды на будущие репарации от России.
