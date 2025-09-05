Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября
Киев • УНН
Украинские военные в ночь на 5 сентября поразили Рязанский НПЗ, повредив установку ЭЛОУ-АВТ-6. Также нанесены удары по ЗРК С-400 в Калужской области и складу боеприпасов в Луганске.
В Генеральном штабе подтвердили, что в ночь на 5 сентября украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов российского агрессора, передает УНН.
В ночь на 5 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод
По предварительным, как сообщили в Генштабе, данным зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.
Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф. Производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
Добавим
Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области рф. По предварительным данным, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления, добавили в Генштабе.
Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БпЛА российских войск в районе временно оккупированного города Луганск. Результат – на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.
