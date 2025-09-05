$41.350.02
Эксклюзив
08:58 • 10912 просмотра
Эксклюзив
08:19 • 16902 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
08:28 • 18621 просмотра
4 сентября, 17:30 • 33112 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Эксклюзив
08:19 • 16902 просмотра
4 сентября, 10:04 • 41157 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
5 сентября, 06:13 • 30495 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 33112 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 48751 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 40917 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41157 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41416 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31318 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября

Киев • УНН

 • 2530 просмотра

Украинские военные в ночь на 5 сентября поразили Рязанский НПЗ, повредив установку ЭЛОУ-АВТ-6. Также нанесены удары по ЗРК С-400 в Калужской области и складу боеприпасов в Луганске.

Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября

В Генеральном штабе подтвердили, что в ночь на 5 сентября украинские военные поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов российского агрессора, передает УНН.

В ночь на 5 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод 

- говорится в сообщении.

По предварительным, как сообщили в Генштабе, данным зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Под ударом рязанский НПЗ: в городе звучат взрывы05.09.25, 02:19 • 8888 просмотров

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф. Производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Добавим

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области рф. По предварительным данным, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления, добавили в Генштабе.

Атаки на нефтяные объекты в рязани и Луганске: в СБС подтвердили успешные удары05.09.25, 09:07 • 3424 просмотра

Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БпЛА российских войск в районе временно оккупированного города Луганск. Результат – на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.

Агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев помогли уничтожить нефтебазу в Луганске: детали04.09.25, 23:30 • 3288 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Defence City
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-400
Луганск