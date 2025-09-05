Атаки на нефтяные объекты в рязани и Луганске: в СБС подтвердили успешные удары

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди подтвердил успешные удары по рязанскому НПЗ и Луганской нефтебазе. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Бровди перечислил недавние атаки по вражеским НПЗ - их осуществили 14 полк Сил беспилотных систем, а также Силы специальных операций, Главное управление разведки Министерства обороны и другие подразделения Сил обороны Украины.

"рязанский НПЗ" (рязань, рф) - нефтеналивайка 17,1 млн т в год, 1 из 4 крупнейших НПЗ рф). Визит нанесли "Жало Птиц" СБС (14 полк СБС) совместно с ССО, ГУР и другой составляющей СОУ). "Луганская нефтебаза" - выполнение "Жало Птиц" СБС (14 полк СБС)