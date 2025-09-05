Атаки на нефтяные объекты в рязани и Луганске: в СБС подтвердили успешные удары
Киев • УНН
Украинские дроновые атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на оккупированных территориях привели к проблемам с бензином в стране-агрессоре. Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди подтвердил успешные удары по рязанскому НПЗ и Луганской нефтебазе.
Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди подтвердил успешные удары по рязанскому НПЗ и Луганской нефтебазе. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Бровди перечислил недавние атаки по вражеским НПЗ - их осуществили 14 полк Сил беспилотных систем, а также Силы специальных операций, Главное управление разведки Министерства обороны и другие подразделения Сил обороны Украины.
"рязанский НПЗ" (рязань, рф) - нефтеналивайка 17,1 млн т в год, 1 из 4 крупнейших НПЗ рф). Визит нанесли "Жало Птиц" СБС (14 полк СБС) совместно с ССО, ГУР и другой составляющей СОУ). "Луганская нефтебаза" - выполнение "Жало Птиц" СБС (14 полк СБС)
По его словам, дроновые атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на оккупированных территориях привели к проблемам с бензином в стране-агрессоре.
Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми
Напомним
В ночь на 5 сентября над российским городом рязань раздавались взрывы. Сообщалось об атаке на местный нефтеперерабатывающий завод.
Также УНН сообщал, что Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ввели электронную систему учета, которая обеспечивает публичный доступ к верифицированной информации о работе подразделений. Информация обновляется каждые 5 минут.