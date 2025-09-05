Сили безпілотних систем відтепер відображають результати роботи в режимі реального часу
Київ • УНН
Сили безпілотних систем впровадили електронну систему обліку, що забезпечує публічний доступ до верифікованої інформації про роботу підрозділів. Система автоматизує звітність, планування та аналіз ефективності, оновлюючи дані кожні 5 хвилин.
Відтепер у режимі реального часу публічно доступна верифікована інформація про результати роботи кожного з підрозділів Сил безпілотних систем, а також угруповання СБС у цілому. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Вказується, що це стало можливим завдяки впровадженню у 12 підрозділах угруповання СБС єдиної електронної системи обліку (електронного журналу бойових дій).
Система забезпечує автоматичну звітність, планування та списання дронів, боєприпасів і комплектуючих, а також автоматизований аналіз результатів, розрахунок коефіцієнтів ефективності екіпажів, підрозділів і засобів. Оновлення відомостей здійснюється кожні 5 хвилин
Там уточнили, що інформація щодо "чутливих цілей" відображається із затримкою. При цьому результати діяльності підрозділів глибинного ураження публікуються виключно після офіційного оприлюднення Генеральним штабом Збройних сил України.
Нагадаємо
З 19:30 вечора 3 вересня та всю ніч на 4 вересня противник атакував Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Збито або подавлено 84 БпЛА російських окупантів.
