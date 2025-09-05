$41.370.01
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 20594 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 21425 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 25548 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 29680 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 26249 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 21962 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 46338 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 41237 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44121 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Сили безпілотних систем відтепер відображають результати роботи в режимі реального часу

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Сили безпілотних систем впровадили електронну систему обліку, що забезпечує публічний доступ до верифікованої інформації про роботу підрозділів. Система автоматизує звітність, планування та аналіз ефективності, оновлюючи дані кожні 5 хвилин.

Сили безпілотних систем відтепер відображають результати роботи в режимі реального часу

Відтепер у режимі реального часу публічно доступна верифікована інформація про результати роботи кожного з підрозділів Сил безпілотних систем, а також угруповання СБС у цілому. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Вказується, що це стало можливим завдяки впровадженню у 12 підрозділах угруповання СБС єдиної електронної системи обліку (електронного журналу бойових дій).

Система забезпечує автоматичну звітність, планування та списання дронів, боєприпасів і комплектуючих, а також автоматизований аналіз результатів, розрахунок коефіцієнтів ефективності екіпажів, підрозділів і засобів. Оновлення відомостей здійснюється кожні 5 хвилин

- йдеться у повідомленні СБС.

Там уточнили, що інформація щодо "чутливих цілей" відображається із затримкою. При цьому результати діяльності підрозділів глибинного ураження публікуються виключно після офіційного оприлюднення Генеральним штабом Збройних сил України.

Нагадаємо

З 19:30 вечора 3 вересня та всю ніч на 4 вересня противник атакував Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Збито або подавлено 84 БпЛА російських окупантів.

