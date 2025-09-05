Сили безпілотних систем відтепер відображають результати роботи в режимі реального часу

Відтепер у режимі реального часу публічно доступна верифікована інформація про результати роботи кожного з підрозділів Сил безпілотних систем, а також угруповання СБС у цілому. Про це повідомляє УНН.

Вказується, що це стало можливим завдяки впровадженню у 12 підрозділах угруповання СБС єдиної електронної системи обліку (електронного журналу бойових дій).

Система забезпечує автоматичну звітність, планування та списання дронів, боєприпасів і комплектуючих, а також автоматизований аналіз результатів, розрахунок коефіцієнтів ефективності екіпажів, підрозділів і засобів. Оновлення відомостей здійснюється кожні 5 хвилин