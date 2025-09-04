Україна відбила масовану атаку дронів: 84 БпЛА збито, але є влучання
Київ • УНН
Противник атакував Україну 112 ударними БпЛА, з яких 84 були збиті або подавлені. Зафіксовано влучання 28 дронів на 17 локаціях.
З 19:30 вечора 3 вересня та всю ніч на 4 вересня, противник атакував Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, передає УНН із посиланням ПС ЗСУ.
Деталі
За даними Повітряних Сил України, зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Але за майже добу збито або подавлено 84 БпЛА російських окупантів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зазначимо, що загалом, ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму.
Нагадаємо
В ніч на 3 вересня зс рф атакували 526 засобами повітряного нападу. Українські сили ППО збили 451 ворожу ціль, включаючи 430 БПЛА та 21 крилату ракету.
Франція та Німеччина збираються посилити ППО України після російської атаки29.08.25, 17:05 • 4529 переглядiв