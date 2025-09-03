Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Київ • УНН
В ніч на 3 вересня росіяни обстріляли Україну 526 засобами повітряного нападу. Сили ППО збили 451 ворожу ціль, включаючи 430 БПЛА та 21 крилату ракету.
У ніч на 3 вересня росіяни здійснили черговий масований обстріл України із застосуванням 526 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
Деталі
Сили оборони зафіксували:
- 502 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з курська, брянська, міллерово, орла, шаталово, приморсько-ахтарська, а також з миса Чауда у окупованому Криму;
- 16 крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-101 з саратовської області та краснодарського
краю.
Протиповітряна оборона збила 451 ворожу ціль. З них:
- 430 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 14 крилатих ракет Калібр;
- 7 крилатих ракет Х-101.
Водночас зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях, падіння уламків на 14 локаціях.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 2 вересня росіяни втратили 780 осіб та 41 артилерійську систему. Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять 1084570 чоловік.