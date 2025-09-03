$41.370.05
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 1762 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 4174 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 63412 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 98027 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 133943 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 147504 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79000 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142117 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 52352 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526

Київ • УНН

 • 376 перегляди

В ніч на 3 вересня росіяни обстріляли Україну 526 засобами повітряного нападу. Сили ППО збили 451 ворожу ціль, включаючи 430 БПЛА та 21 крилату ракету.

Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526

У ніч на 3 вересня росіяни здійснили черговий масований обстріл України із застосуванням 526 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Деталі

Сили оборони зафіксували:

  • 502 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з курська, брянська, міллерово, орла, шаталово, приморсько-ахтарська, а також з миса Чауда у окупованому Криму;
    • 16 крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря;
      • 8 крилатих ракет Х-101 з саратовської області та краснодарського краю.

        Протиповітряна оборона збила 451 ворожу ціль. З них:

        • 430 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
          • 14 крилатих ракет Калібр;
            • 7 крилатих ракет Х-101.

              Водночас зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях, падіння уламків на 14 локаціях.

              Нагадаємо

              Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 2 вересня росіяни втратили 780 осіб та 41 артилерійську систему. Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять 1084570 чоловік.

              Євген Устименко

              Війна в Україні
              Х-101
              Курськ
              «Калібр» (сімейство ракет)
              Генеральний штаб Збройних сил України
              Збройні сили України
              Шахед-136
              Крим
              Україна