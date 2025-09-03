Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 780 солдатів та 41 артсистему за добу

$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 55184 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 89520 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 125260 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 139477 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 75604 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 138137 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 50683 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 88678 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53934 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108829 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 55184 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 125262 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 139479 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 79827 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 138138 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 780 солдатів та 41 артсистему за добу

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за 2 вересня: ліквідовано 780 осіб та 41 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 становлять 1084570 осіб.

Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 780 солдатів та 41 артсистему за добу

За добу 2 вересня російські війська втратили на війні з Україною 780 солдатів та 41 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1084570 (+780) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11157 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23237 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 32342 (+41)
          • РСЗВ ‒ 1477 (0)
            • засоби ППО ‒ 1213 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55784 (+338)
                    • крилаті ракети ‒ 3664 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60600 (+112)
                            • спеціальна техніка ‒ 3956 (+4)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.

                              "Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський31.08.25, 21:18 • 4220 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна