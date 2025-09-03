Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 780 солдатів та 41 артсистему за добу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за 2 вересня: ліквідовано 780 осіб та 41 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 становлять 1084570 осіб.
За добу 2 вересня російські війська втратили на війні з Україною 780 солдатів та 41 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1084570 (+780) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11157 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23237 (+4)
- артилерійських систем ‒ 32342 (+41)
- РСЗВ ‒ 1477 (0)
- засоби ППО ‒ 1213 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55784 (+338)
- крилаті ракети ‒ 3664 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60600 (+112)
- спеціальна техніка ‒ 3956 (+4)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.
"Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський31.08.25, 21:18 • 4220 переглядiв