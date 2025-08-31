$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 25888 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 64694 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 83020 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 98854 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 113476 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254371 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112723 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85680 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99645 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 324636 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзиви
"Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті. Він повідомив про активний захист та знищення окупанта на Донецькому напрямку.

"Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський

У неділю, 31 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.

Були доповіді військових. По ситуації на фронті. Передусім про Донецький напрямок – Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність

- сказав він.

Президент України зазначив, що триває робота над необхідним забезпеченням на осінь для армії.

"Будуть зустрічі, наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.

Зеленський підписав закон, яким офіційно запроваджується термін "рашизм"29.08.25, 21:49 • 4840 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Покровськ
Володимир Зеленський
Україна
Донецьк