"Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті. Він повідомив про активний захист та знищення окупанта на Донецькому напрямку.
У неділю, 31 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.
Були доповіді військових. По ситуації на фронті. Передусім про Донецький напрямок – Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність
Президент України зазначив, що триває робота над необхідним забезпеченням на осінь для армії.
"Будуть зустрічі, наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень", - додав Володимир Зеленський.
Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.
