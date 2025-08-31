"Работаем, чтобы необходимого обеспечения на осень для нашей армии было достаточно" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклады военных о ситуации на фронте. Он сообщил об активной защите и уничтожении оккупанта на Донецком направлении.
В воскресенье, 31 августа, президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных о ситуации на фронте. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении, передает УНН.
Были доклады военных. По ситуации на фронте. Прежде всего о Донецком направлении – Покровск, другие важные участки. Мы защищаем наши позиции, и принципиально то, что это активная наша защита – уничтожаем оккупанта каждый день. Спасибо каждому нашему подразделению за стойкость и меткость
Президент Украины отметил, что продолжается работа над необходимым обеспечением на осень для армии.
"Будут встречи, наши контакты с партнерами, планируем очень активную дипломатическую неделю", - добавил Владимир Зеленский.
Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.
