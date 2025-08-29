Зеленский подписал закон, официально вводящий термин «рашизм»
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, комплексно регулирующий национальную память, официально вводящий термин «рашизм». Этот термин определяется как тоталитарная идеология, являющаяся основой российского режима.
Детали
Согласно тексту закона, рашизм является разновидностью тоталитарной идеологии и практик, которые являются основой российского тоталитарного режима и основываются на традициях русского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
В пояснительной записке сообщается, что Россия с начала агрессии против Украины активно использует манипуляции с историческими фактами и событиями. В частности, Кремль предпринимает попытки исказить украинскую историю, навязать тезис о "общем наследии" и оправдать свою агрессивную войну против Украины квазиисторическими нарративами.
Также отмечается, что принятый закон должен стать инструментом противодействия антиукраинской пропаганде и консолидации общества вокруг общего понимания прошлого.
Также документ предусматривает изменения в действующие законы, в частности:
• в закон "О национальной безопасности Украины" - национальная память отнесена к фундаментальным интересам государства;
• в закон "О культуре" - включение этой темы в приоритеты госполитики;
• в закон "О Голодоморе 1932-1933 годов" - новые механизмы чествования жертв трагедии;
• в закон "О центральных органах исполнительной власти" - уточнение статуса Украинского института национальной памяти.
Также закон систематизирует правила присвоения имен, названий исторических событий, увековечения памяти жертв коммунистического тоталитарного режима и обустройства мест памяти Второй мировой войны.
Дополнение
Национальный военный мемориальный комплекс будет иметь до 6 тысяч мест для захоронения. Часть участков предназначена для семей, другая – для неидентифицированных воинов.