Ексклюзив
08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
На Національному військовому кладовищі розпочалися поховання: міністерка розповіла деталі

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Національний військовий меморіальний комплекс матиме до 6 тисяч місць для поховання. Частина ділянок призначена для родин, інша – для неідентифікованих воїнів.

На Національному військовому кладовищі розпочалися поховання: міністерка розповіла деталі

На території Національного військового меморіального комплексу розпочалися перші почесні військові поховання. На кладовищі передбачено до 6 тисяч місць для захоронення українських захисників. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Калмикова журналістам, передає УНН.

Деталі

За її словами міністерки, частину ділянок у комплексі відведуть для родин, які хочуть поховати своїх близьких поруч. Інша частина призначена для воїнів, яких неможливо було ідентифікувати після боїв.

Меморіал має стати головним місцем національної пам’яті, де вшановуватимуть загиблих у війні з росією. Він поєднуватиме функції кладовища, простору для церемоній та символічного нагадування про ціну свободи.

Відбулись перші почесні поховання наших полеглих захисників та захисниць з числа невідомих. Сьогодні була перша черга, далі будується вже друга черга (будівництва меморіального кладовища та поховань – ред.). Тут є до шести тисяч місць, частина відведена для людей, які хочуть поховати своїх близьких, а частина для тих, хто неопізнаний, кого ідентифікація триває

– зазначила Калмикова.

Нагадаємо

Завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги Національного військового меморіального кладовища, підготовлено 6 тисяч місць для поховань. Невдовзі розпочнуться перші поховання, триває будівництво другого пускового комплексу.

Степан Гафтко

Суспільство