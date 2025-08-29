На Національному військовому кладовищі розпочалися поховання: міністерка розповіла деталі

На території Національного військового меморіального комплексу розпочалися перші почесні військові поховання. На кладовищі передбачено до 6 тисяч місць для захоронення українських захисників. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Калмикова журналістам, передає УНН.

За її словами міністерки, частину ділянок у комплексі відведуть для родин, які хочуть поховати своїх близьких поруч. Інша частина призначена для воїнів, яких неможливо було ідентифікувати після боїв.

Меморіал має стати головним місцем національної пам’яті, де вшановуватимуть загиблих у війні з росією. Він поєднуватиме функції кладовища, простору для церемоній та символічного нагадування про ціну свободи.

Відбулись перші почесні поховання наших полеглих захисників та захисниць з числа невідомих. Сьогодні була перша черга, далі будується вже друга черга (будівництва меморіального кладовища та поховань – ред.). Тут є до шести тисяч місць, частина відведена для людей, які хочуть поховати своїх близьких, а частина для тих, хто неопізнаний, кого ідентифікація триває