На Национальном военном кладбище начались захоронения: министр рассказала детали

На территории Национального военного мемориального комплекса начались первые почетные воинские захоронения. На кладбище предусмотрено до 6 тысяч мест для захоронения украинских защитников. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Калмыкова журналистам, передает УНН.

По ее словам, часть участков в комплексе отведут для семей, которые хотят похоронить своих близких рядом. Другая часть предназначена для воинов, которых невозможно было идентифицировать после боев.

Мемориал должен стать главным местом национальной памяти, где будут чествовать погибших в войне с Россией. Он будет сочетать функции кладбища, пространства для церемоний и символического напоминания о цене свободы.

Состоялись первые почетные захоронения наших павших защитников и защитниц из числа неизвестных. Сегодня была первая очередь, далее строится уже вторая очередь (строительства мемориального кладбища и захоронений – ред.). Здесь есть до шести тысяч мест, часть отведена для людей, которые хотят похоронить своих близких, а часть для тех, кто неопознан, чья идентификация продолжается