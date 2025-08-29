$41.260.06
Эксклюзив
08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:29
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
На Национальном военном кладбище начались захоронения: министр рассказала детали

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Национальный военный мемориальный комплекс будет иметь до 6 тысяч мест для захоронения. Часть участков предназначена для семей, другая – для неидентифицированных воинов.

На Национальном военном кладбище начались захоронения: министр рассказала детали

На территории Национального военного мемориального комплекса начались первые почетные воинские захоронения. На кладбище предусмотрено до 6 тысяч мест для захоронения украинских защитников. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Калмыкова журналистам, передает УНН.

Детали

По ее словам, часть участков в комплексе отведут для семей, которые хотят похоронить своих близких рядом. Другая часть предназначена для воинов, которых невозможно было идентифицировать после боев.

Мемориал должен стать главным местом национальной памяти, где будут чествовать погибших в войне с Россией. Он будет сочетать функции кладбища, пространства для церемоний и символического напоминания о цене свободы.

Состоялись первые почетные захоронения наших павших защитников и защитниц из числа неизвестных. Сегодня была первая очередь, далее строится уже вторая очередь (строительства мемориального кладбища и захоронений – ред.). Здесь есть до шести тысяч мест, часть отведена для людей, которые хотят похоронить своих близких, а часть для тех, кто неопознан, чья идентификация продолжается

– отметила Калмыкова.

Напомним

Завершено строительство первого пускового комплекса 1-й очереди Национального военного мемориального кладбища, подготовлено 6 тысяч мест для захоронений. Вскоре начнутся первые захоронения, продолжается строительство второго пускового комплекса.

Степан Гафтко

