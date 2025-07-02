На військовому меморіальному кладовищі підготовлено 6 тисяч місць для поховань - Шмигаль
Київ • УНН
Завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги Національного військового меморіального кладовища, підготовлено 6 тисяч місць для поховань. Невдовзі розпочнуться перші поховання, триває будівництво другого пускового комплексу.
На Національному військовому меморіальному кладовищі підготовлено 6 тисяч місць для поховань, перші з них розпочнуться найближчим часом, повідомив у середу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками профільної наради у Telegram, пише УНН.
Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання
За словами очільника уряду, триває будівництво другого пускового комплексу.
"Попереду ще багато роботи. Завдання держави - створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям", - вказав Прем'єр.
Доповнення
У квітні 2024 року повідомлялося, що будівництво комплексу Національного військового меморіального кладовища, яке включає не лише військове кладовище, але й музейний комплекс, буде проводитися у вісім етапів та має завершитися за 129 місяців, тобто майже через 11 років.