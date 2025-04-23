Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Графіка поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі наразі немає. Договори підписуватимуть після завершення будівництва першого комплексу, очікуваного 8 травня, по мірі надходження звернень. Про це журналісту УНН повідомили у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" ("НВМК") у відповідь на запит.

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У НВМК повідомили, що відповідно до договору будівництво першого пускового комплексу військового меморіального кладовища мають завершити 8 травня цього року.

Відповідно до договору підряду, (...) строк виконання робіт із будівництва 1 пускового комплексу - 8 травня 2025 року - ідеться у відповіді на запит.

Тому зазначається, що перші поховання та перепоховання Героїв будуть здійснюватися одразу після завершення будівельних робіт, прийняття в експлуатацію першого пускового комплексу.

Перші поховання та перепоховання Героїв (осіб, які мають законодавче право бути похованими на Національному військовому меморіальному кладовищі), будуть здійснюватися одразу після завершення будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 1 пускового комплексу І черги будівництва та отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта - інформує НВМК.

Зазначається, що всього на Національному військовому меморіальному кладовищі може бути до 136 419 поховань, із них: традиційних 131 199, у колумбаріях – 5 220.

На даний час немає графіку поховань, оскільки договори-замовлення на організацію та проведення поховання на військовому кладовищі Національного військового меморіального кладовища будуть підписуватись після прийняття в експлуатації 1 пускового комплексу І черги будівництва по мірі надходження відповідних звернень - сказано у відповіді на запит.

Національне військове меморіальне кладовище: як і коли можна буде подати заявку на поховання

Що відомо про створення Національного військового меморіального кладовища

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова повідомляла, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі планують розпочати в травні.

18 березня Національне військове меморіальне кладовище повідомляло, що оголошено два тендери для будівництва другої черги (6 пускових комплексів): на здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт на об’єкті; на здійснення технічного нагляду для контролю якості та обсягів будівництва відповідно до проєктної документації та до ДБН.

Під час будівництва другої черги буде споруджено крематорій, будинок трауру, колумбарні стіни, сектори поховань, площу зі стелою та флагштоком, монументи тощо. Також буде прокладено інженерні мережі, збудовано проїзди та облаштовано освітлення.

Скільки буде етапів будівництва кладовища

У квітня 2024 року повідомлялося, що будівництво комплексу Національного військового меморіального кладовища, яке включає не лише військове кладовище, але й музейний комплекс, буде проводитися у вісім етапів та має завершитися за 129 місяців, тобто майже через 11 років.

Скандали довкола Національного меморіального військового кладовища

Спочатку кладовище планували будувати на території Биківнянського лісу, проте в Мінкульті тоді заявили, що частина території є досі повністю не дослідженою і може містити певну кількість ще не виявлених поховань. Зважаючи на це, побудову меморіального кладовища на території Биківнянського лісу у найкоротші терміни називали неможливою.

Згодом Кабмін затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

У Мінветеранів зазначали, що проєктна документація на будівництво I черги Національного військово меморіального кладовища у Гатненській територіальній громаді пройшла державну експертизу. Висновок - позитивний. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію - жодного.

1 серпня система Prozorro визначила переможця на будівництво першої черги - ним став консорціум "БІЛДІНГ ЮА", який створили наступного дня після оголошення тендера.

Як писало "Суспільне" з посиланням на заступника директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослава Старущенка, компанія, яка виграла, - це консорціум, тобто група компаній з різноманітним досвідом. Є багато успішних кейсів, коли різні товариства таким чином об'єднуються.

Згодом в НАБУ заявили, що вивчать тендер на будівництво "Національного військового меморіального кладовища".

Наприкінці серпня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи будівництво Національного меморіального кладовища, заявляв, що шлях, який пройдений, кошти, які виділені державою, проєкти, які зроблені, земля яка виділена, - усе було абсолютно в рамках закону, дуже відкрито, з наглядом суспільства.

"Тендер, який був проведений, повністю до йоти відповідає всім вимогам держави. Тобто, це було прозоро… Досвіду будівництва Національного меморіального цвинтаря в країні ніхто не має. Відповідно, немає єдиної компанії, яка точно знає, як це збудувати. Є ряд компаній, яка кожна в своїй частині знає певну специфіку", - пояснював Шмигаль.