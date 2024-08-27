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Вже готові розпочинати будівництво Національного військового кладовища – уряд

Вже готові розпочинати будівництво Національного військового кладовища – уряд

Київ • УНН

 • 23247 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про готовність розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища. Переможцем тендеру став консорціум "БІЛДІНГ ЮА", створений спеціально для цього проекту.

В Україні вже готові розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища, найближчим часом його почнуть.

Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Стосовно Національного меморіального кладовища. Шлях, який вже пройдений, кошти, які виділені державою, проєкти, які зроблені, земля яка виділена – все це було абсолютно в рамках закону, дуже відкрито, з наглядом суспільства. Тендер, який був проведений повністю до йоти відповідає всім вимогам держави. Тобто, це було прозоро…Досвіду будівництва Національного меморіального цвинтаря в країні ніхто не має. Відповідно немає єдиної компанії, яка точно знає як це збудувати. Є ряд компаній, яка кожна в своїй частині знає певну специфіку

- сказав Шмигаль. 

Він зазначив, що компанії об’єдналися в консорціум й прийняли участь в тендері. "Вже зараз ми готові розпочинати будівництво. Я думаю найближчим часом фізично – це будівництво буде розпочато", - зазначив Шмигаль.

Окрім того, він прокоментував ситуацію з відновленням "Охматдиту".

Щодо "Охматдиту"…Станом на сьогодні проводиться експертиза пошкоджень…Тому зараз протягом одного місяця буде завершена експертиза, після цього будуть прийняті рішення щодо тендерів, щодо подальших кроків

- розповів Шмигаль

Контекст

1 серпня система Prozorro визначила переможця на будівництво першої черги — ним став консорціум "БІЛДІНГ ЮА", який створили наступного дня після оголошення тендера.

Як писало Суспільне з посиланням на заступника директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослава Старущенка, що компанія, яка виграла, це консорціум, тобто група компаній з різноманітним досвідом. Є багато успішних кейсів, коли різні товариства таким чином об'єднуються.

НАБУ про тендер по "Охматдиту": вивчаємо питання причетності підслідних суб'єктів09.08.24, 11:57 • 16934 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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