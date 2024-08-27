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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже готовы начинать строительство Национального военного кладбища - правительство

Уже готовы начинать строительство Национального военного кладбища - правительство

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 10:26  •  17100 просмотра

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности начать строительство Национального военного мемориального кладбища. Победителем тендера стал консорциум «БИЛДИНГ ЮА», созданный специально для этого проекта.

В Украине уже готовы начать строительство Национального военного мемориального кладбища, в ближайшее время его начнут.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Относительно Национального мемориального кладбища. Путь, который уже пройден, средства, выделенные государством, проекты, которые сделаны, земля которая выделена - все это было абсолютно в рамках закона, очень открыто, с наблюдением общества. Тендер, который был проведен полностью до йоты соответствует всем требованиям государства. То есть, это было прозрачно ... Опыта строительства Национального мемориального кладбища в стране никто не имеет. Соответственно нет единой компании, которая точно знает как это построить. Есть ряд компаний, которая каждая в своей части знает определенную специфику

- сказал Шмыгаль. 

Он отметил, что компании объединились в консорциум и приняли участие в тендере. «Уже сейчас мы готовы начинать строительство. Я думаю в ближайшее время физически - это строительство будет начато», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с восстановлением «Охматдета».

По «Охматдету»... По состоянию на сегодня проводится экспертиза повреждений... Поэтому сейчас в течение одного месяца будет завершена экспертиза, после этого будут приняты решения по тендерам, по дальнейшим шагам

- рассказал Шмыгаль

Контекст

1 августа система Prozorro определила победителя на строительство первой очереди - им стал консорциум «БИЛДИНГ ЮА», который создали на следующий день после объявления тендера.

Как писало Суспільне со ссылкой на заместителя директора государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище» Ярослава Старущенко, что компания, которая выиграла, это консорциум, то есть группа компаний с разнообразным опытом. Есть много успешных кейсов, когда различные общества таким образом объединяются.

НАБУ про тендер по "Охматдиту": вивчаємо питання причетності підслідних суб'єктів9 августа 2024, 08:57 • 16693 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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