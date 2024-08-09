Национальное антикоррупционное бюро в кейсе тендера по восстановлению в "Охматдете" после атаки рф изучают вопрос причастности подследственных бюро субъектов, но говорить об уголовном производстве именно по этому факту преждевременно. Об этом заявил во время брифинга в пятницу директор НАБУ Семен Кривонос, пишет УНН.

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В НАБУ, по его словам, сейчас изучают нашумевшие "два кейса" по тендерам и восстановлению "Охматдета" и строительству Национального военного кладбища и проводят информационно-аналитическую работу.

"По Охматдету сейчас вообще изучаем причастность тех субъектов, которые подследственны НАБУ. Потому что там использование средств фонда было, поэтому там есть определенная специфика. Поэтому сказать, что сейчас мы зарегистрируем уголовное производство именно по этому факту - ну, это преждевременно, мы проводим соответствующую работу, изучая причастность субъектов, которые подследственные именно НАБУ и САП, к этим возможным действиям. Ну, и, насколько мне известно, там данный тендер отменен", - сказал Кривонос.

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