Тендер на восстановление Охматдета проведут заново и уже на Prozorro. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

По новому тендеру. Я хочу, чтобы он объявился как можно скорее. За следующую неделю мы хотим создать наблюдательный ревизионный совет, который утвердит критерии к участникам, которые должны подаваться - сказал Ляшко.

По словам Ляшко, новый тендер проведут на Prozorro.

Ляшко отметил, что новый тендер на восстановление Охматдета будет проведен в течение 7-16 дней.

"Ни одного договора нет и не было подписано. Только рассматривались определенные компании для того, чтобы подать на утверждение. Ни одного документа никто не подписывал ни со стороной Охматдета, ни со стороны фонда, ни со стороны Минздрава", - сказал Ляшко.

Министр также сообщил, что вчера провел консультации с Национальной полицией, непосредственно с председателем.

Попросил посмотреть компанию, которая претендует быть победителем отбора, который проводился Фондом. Есть предостережение о том, что на балансе этой компании нет соответствующего количества техники, которая позволит работать и делать те работы, которые предусмотрены. Поэтому сегодня проведя консультации с руководством Охматдета, Фонда, принято решение, что благотворительный фонд перечисляет ту сумму средств, которая собрана после 8 июля на счета Охматдета, непосредственно на казначейский счет - сказал Ляшко.

По его словам, будет создан ревизионно-наблюдательный совет по использованию этих средств.

"Ревизионно-наблюдательный совет мы хотим создать по следующим критериям: 6 крупнейших благотворителей, которые перечислили наибольшую сумму средств на эти счета, после этого один представитель Минздрава, один представитель администрации Охматдета. Затем они вместе отбирают представителей из антикоррупционных организаций, строительных организаций, других организаций, так, чтобы в целом не превысить 15 человек наблюдательного совета", - рассказал Ляшко.

Кроме того, он сообщил, что собрано на восстановление "Охматдета" 1 миллиард 110 миллионов гривен.

Да, средства поступили:

312 млн грн - на благотворительный счет больницы;

378 млн грн - на счет благотворительного фонда «Охматдет»;



320 млн грн - через платформу UNITED24;



100 млн грн - правительство выделило из резервного фонда.



Дополнение

ООО "Буд-технолоджи" было определено победителем тендера от БО "Благотворительный фонд "Охматдет" на ремонтные работы корпуса больницы, пострадавшего от ракетного удара в июле. Эта компания была одним из самыми дорогими предложениями восстановления.

Ляшко сообщал, что на фоне скандала по восстановлению "Охматдета" по завышенной цене, министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок относительно тендера на восстановление больницы.