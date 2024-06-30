Жодного впливу на екологію та позитивний висновок проєктної документації: Мінветеранів про будівництво Національного військового кладовища

Проєктна документація на будівництво I черги Національного військово меморіального кладовища пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає УНН.

Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих Захисників і Захисниць БУДЕ реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом. Проєктна документація на будівництво I черги Національне військове меморіальне кладовище пройшла державну експертизу. Висновок – позитивний - написав Порхун.

За його словами, проєкт розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії.

Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза - повідомив Порхун.

Також він розповів, що буде збудовано в межах перших двох пускових комплексів НВМК: сектори поховань колумбарні стіни будинок трауру вхідна група центральна площа зона рекреації під'їзна дорога зупинки громадського транспорту автостоянка адміністративна та господарська будівлі пункт охорони "На початку наступного тижня оголошуємо тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва. НВМК – це не питання "хочу" чи "не хочу", "земля впаде в ціні" або "ліс садив своїми руками".

Наразі перед нами глобальні речі - збереження нації. І Захисники та Захисниці, які невдовзі з почестями знайдуть саме тут своє "останнє місце дислокації", віддали свої життя задля збереження нашого життя, нашої землі, лісу, спільного дому. Це моя позиція як керівника Мінветеранів, як Героя України, як ветерана і як людини, яка захищатиме права ветеранів і ветеранок, членів їх родин та сімей загиблих. Де б я не був", - заявив Порхун.

Нагадаємо

Національне військове меморіальне кладовище будуватимуть у 8 етапів: скільки триватиме будівництво та на якому етапі зведуть крематорій У березні уряд визначив місце розташування Національного військово кладовища.