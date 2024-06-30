Проектная документация на строительство I очереди Национального военно-мемориального кладбища прошла государственную экспертизу. Заключение - положительное. Нарушений санитарного и эпидемиологического благополучия населения не выявлено. Влияния на экологию - никакого. Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, передает УНН.

Самый масштабный в истории Украины проект по чествованию и увековечению памяти погибших Защитников и Защитниц БУДЕТ реализован в Гатненской территориальной общине под Киевом. Проектная документация на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища прошла государственную экспертизу. Заключение - положительное - написал Порхун.

По его словам, проект разработан в соответствии с действующими государственными строительными нормами, стандартами и правилами: от эксплуатационной безопасности до вопросов энергосбережения и инклюзии.

Отдельно по оценке воздействия на окружающую среду. Нарушений санитарного и эпидемиологического благополучия населения не выявлено. Влияния на экологию - ни одного. Напомню, и не было. Теперь это подтверждает и ГП "Укргосстройэкспертиза - сообщил Порхун.

Также он рассказал, что будет построено в пределах первых двух пусковых комплексов НВМК: сектора захоронений колумбарные стены дом траура входная группа центральная площадь зона рекреации подъездная дорога остановки общественного транспорта автостоянка административное и хозяйственное здания пункт охраны "В начале следующей недели объявляем тендер на отбор подрядчика непосредственно для строительства. НВМК - это не вопрос "хочу" или "не хочу", "земля упадет в цене" или "лес сажал своими руками".

Сейчас перед нами глобальные вещи - сохранение нации. И Защитники и Защитницы, которые вскоре с почестями найдут именно здесь свое "последнее место дислокации", отдали свои жизни ради сохранения нашей жизни, нашей земли, леса, общего дома. Это моя позиция как руководителя Минветеранов, как Героя Украины, как ветерана и как человека, который будет защищать права ветеранов и ветеранок, членов их семей и семей погибших. Где бы я ни был", - заявил Порхун.

Напомним,

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий В марте правительство определило место расположения Национального военного кладбища.