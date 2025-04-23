Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Графика захоронений на Национальном военном мемориальном кладбище в настоящее время нет. Договоры будут подписываться после завершения строительства первого комплекса, ожидаемого 8 мая, по мере поступления обращений. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" ("НВМК") в ответ на запрос.

Детали

В НВМК сообщили, что согласно договору строительство первого пускового комплекса военного мемориального кладбища должны завершить 8 мая этого года.

Согласно договору подряда, (...) срок выполнения работ по строительству 1 пускового комплекса - 8 мая 2025 года - говорится в ответе на запрос.

Поэтому отмечается, что первые захоронения и перезахоронения Героев будут осуществляться сразу после завершения строительных работ, принятия в эксплуатацию первого пускового комплекса.

Первые захоронения и перезахоронения Героев (лиц, имеющих законодательное право быть похороненными на Национальном военном мемориальном кладбище), будут осуществляться сразу после завершения строительных работ, принятия в эксплуатацию 1 пускового комплекса I очереди строительства и получения сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта - информирует НВМК.

Отмечается, что всего на Национальном военном мемориальном кладбище может быть до 136 419 захоронений, из них: традиционных 131 199, в колумбариях – 5 220.

В настоящее время нет графика захоронений, поскольку договоры-заказы на организацию и проведение захоронения на военном кладбище Национального военного мемориального кладбища будут подписываться после принятия в эксплуатации 1 пускового комплекса I очереди строительства по мере поступления соответствующих обращений - сказано в ответе на запрос.

Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

Что известно о создании Национального военного мемориального кладбища

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова сообщала, что первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище планируют начать в мае.

18 марта Национальное военное мемориальное кладбище сообщало, что объявлено два тендера для строительства второй очереди (6 пусковых комплексов): на осуществление авторского надзора во время выполнения строительных работ на объекте; на осуществление технического надзора для контроля качества и объемов строительства в соответствии с проектной документацией и в ГСН.

Во время строительства второй очереди будет сооружен крематорий, дом траура, колумбарные стены, сектора захоронений, площадь со стелой и флагштоком, монументы и тому подобное. Также будут проложены инженерные сети, построены проезды и обустроено освещение.

Сколько будет этапов строительства кладбища

В апреле 2024 года сообщалось, что строительство комплекса Национального военного мемориального кладбища, которое включает не только военное кладбище, но и музейный комплекс, будет проводиться в восемь этапов и должно завершиться за 129 месяцев, то есть почти через 11 лет.

Скандалы вокруг Национального мемориального военного кладбища

Сначала кладбище планировали строить на территории Быковнянского леса, однако в Минкульте тогда заявили, что часть территории до сих пор полностью не исследована и может содержать определенное количество еще не выявленных захоронений. Беря это во внимание, построение мемориального кладбища на территории Быковнянского леса в кратчайшие сроки называли невозможным.

Впоследствии Кабмин утвердил документ, который четко определяет расположение Национального военного мемориального кладбища на двух участках в Гатненской громаде Фастовского района Киевской области.

В Минветеранов отмечали, что проектная документация на строительство I очереди Национального военно мемориального кладбища в Гатненской территориальной громаде прошла государственную экспертизу. Заключение - положительное. Нарушений санитарного и эпидемиологического благополучия населения не выявлено. Влияния на экологию - никакого.

1 августа система Prozorro определила победителя на строительство первой очереди - им стал консорциум "БИЛДИНГ ЮА", который создали на следующий день после объявления тендера.

Как писало "Суспільне" со ссылкой на заместителя директора государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослава Старущенко, компания, которая выиграла, - это консорциум, то есть группа компаний с разнообразным опытом. Есть много успешных кейсов, когда различные общества таким образом объединяются.

Впоследствии в НАБУ заявили, что изучат тендер на строительство "Национального военного мемориального кладбища".

В конце августа Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя строительство Национального мемориального кладбища, заявлял, что путь, который пройден, средства, которые выделены государством, проекты, которые сделаны, земля которая выделена, - все было абсолютно в рамках закона, очень открыто, с надзором общества.

"Тендер, который был проведен, полностью до йоты соответствует всем требованиям государства. То есть, это было прозрачно…Опыта строительства Национального мемориального кладбища в стране никто не имеет. Соответственно, нет единой компании, которая точно знает, как это построить. Есть ряд компаний, каждая в своей части знает определенную специфику", - объяснял Шмыгаль.