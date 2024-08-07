Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

В Национальном военном мемориальном кладбище пока не принимают заявок на захоронение или перезахоронение погибших военнослужащих, очереди также нет. В НВМК рассказали журналисту УНН, как можно подать заявку на захоронение и когда это станет возможным.

"По состоянию на сейчас, заявки на захоронение и перезахоронение еще не принимаем и очередь на захоронение - не сформирована. Продолжаются подготовительные работы к строительству первой очереди Национального военного мемориального кладбища", - говорят в НВМК.

Они отмечают, что Министерство по делам ветеранов Украины и ГУ "НВМК" сразу сообщат о возможности захоронения защитников и защитниц и формирования очереди, как только это станет возможным.

"По состоянию на сейчас, мы собираем контакты лиц, которые уже обращались с такими уточнениями, чтобы оперативно с ними прокоммуницировать, как только это станет возможным. Мы планируем, чтобы семьи или представители погибших (умерших) военнослужащих имели возможность самостоятельно подать заявку на захоронение на НВМК через сайт", добавляют в НВМК.

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Отмечается, что сейчас сайт находится в процессе создания. На нем будет доступна информация о погибших военнослужащих, их личные истории и медиаматериалы. Также на сайте можно будет найти интерактивные карты мест захоронений с деталями о каждом погибшем. Также, размещенные на сайте материалы будут носить и информационно-просветительский характер: там можно будет загрузить методические, образовательные материалы, инструкции, ознакомиться с рекомендациями по чествованию для различных регионов. Будет возможность получить разъяснения относительно военного погребального ритуала, порядка перезахоронений и мероприятий, связанных с сохранением и чествованием памяти Защитников и Защитниц.

"На сайте, также, можно будет найти информацию о собратьях или о родных, знакомых и незнакомых и почтить их память (сайт будет защищен, инклюзивный и тп)", - добавили они.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект №11271, который утвердил обновленную процедуру военного погребального ритуала на Национальном военном мемориальном кладбище.