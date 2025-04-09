Министерство по делам ветеранов

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26045 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В "Дія" появятся новые услуги для ветеранов и семей погибших: что изменится

Минветеранов и Минцифры запускают бета-тестирование новых электронных услуг в Дії для получения статусов. Услуги доступны для лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников.

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В Украине планируют законодательно закрепить статус Единого государственного реестра ветеранов войны

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Правительство предлагает увеличить до 15 млн грн выплаты для семей погибших гражданских, которые защищали Украину

Кабмин одобрил законопроект об увеличении выплат семьям погибших гражданских защитников с 1,9 до 15 млн грн. Также правительство усиливает поддержку ветеранского спорта для реабилитации.

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Зеленский собрал совещание по Плану устойчивости: обсуждали пункт о политике героев

Президент провел совещание по политике героев в рамках внутреннего Плана устойчивости Украины. Обсуждались конкретные программы поддержки воинов и вопросы памяти о войне.

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Правительство упростило доступ к психологической помощи для военных

Кабмин усовершенствовал механизм оказания психологической помощи военнослужащим. Государственные органы смогут самостоятельно утверждать порядки направления военных для получения бесплатной психологической помощи.

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Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

Национальное военное мемориальное кладбище пока не принимает заявки на захоронение или перезахоронение погибших военных. Продолжается подготовка к строительству, а сайт с возможностью подать заявку находится в процессе создания.

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Заместитель директора департамента цифрового развития Минветеранов рассказал о причинах возникновения статусов 'уточнить данные' и 'документ не найден' в удостоверении ветерана. Он предоставил инструкции по решению этих проблем.

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В Украине сгенерировано уже 220 тысяч удостоверений ветерана войны

По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в Украине сгенерировано более 220 тысяч удостоверений ветерана войны. В системе все еще есть ошибки, которые могут препятствовать генерированию удостоверений.

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