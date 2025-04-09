Министерство по делам ветеранов

Наталья Калмыкова задекларировала 567 322 грн дохода за прошлый год. Она владеет землей, домом в Винницкой области, двумя квартирами в Виннице и автомобилем CITROEN C3.
Украинская сборная завоевала 32 медали на «Іграх Нескорених 2025» в Канаде. МХП и фонд «МХП-Громаді» присоединились к поддержке команды в рамках программы реинтеграции ветеранов.
Минветеранов и Минцифры запускают бета-тестирование новых электронных услуг в Дії для получения статусов. Услуги доступны для лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников.
Кабмин одобрил законопроект о предоставлении официального статуса Единому государственному реестру ветеранов войны. Документ предусматривает создание единой системы учета и защиты данных о ветеранах и их семьях.
Минветеранов внедряет автоматическое предоставление статуса участника боевых действий без подачи заявлений и документов. Военнослужащие не будут привлекаться к процессу, а е-удостоверение появится в «Дія» в январе 2025 года.
Программа «МХП Поруч» получила высшую награду Глобального договора ООН в категории «Мир». Компания создала экосистему поддержки для военных и ветеранов в 13 областях Украины.
Кабмин одобрил законопроект об увеличении выплат семьям погибших гражданских защитников с 1,9 до 15 млн грн. Также правительство усиливает поддержку ветеранского спорта для реабилитации.
Президент провел совещание по политике героев в рамках внутреннего Плана устойчивости Украины. Обсуждались конкретные программы поддержки воинов и вопросы памяти о войне.
Правительство назначило Тимофеева заместителем министра молодежи и спорта. Уволены три заместителя министров, согласовано назначение двух глав РГА и заместителя председателя ОГА.
Кабмин усовершенствовал механизм оказания психологической помощи военнослужащим. Государственные органы смогут самостоятельно утверждать порядки направления военных для получения бесплатной психологической помощи.
Национальное военное мемориальное кладбище пока не принимает заявки на захоронение или перезахоронение погибших военных. Продолжается подготовка к строительству, а сайт с возможностью подать заявку находится в процессе создания.
Заместитель директора департамента цифрового развития Минветеранов рассказал о причинах возникновения статусов 'уточнить данные' и 'документ не найден' в удостоверении ветерана. Он предоставил инструкции по решению этих проблем.
По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в Украине сгенерировано более 220 тысяч удостоверений ветерана войны. В системе все еще есть ошибки, которые могут препятствовать генерированию удостоверений.