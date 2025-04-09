Министерство по делам ветеранов

В Украине сгенерировано уже 220 тысяч удостоверений ветерана войны

По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в Украине сгенерировано более 220 тысяч удостоверений ветерана войны. В системе все еще есть ошибки, которые могут препятствовать генерированию удостоверений.