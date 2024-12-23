В Украине планируют законодательно закрепить статус Единого государственного реестра ветеранов войны
Киев • УНН
Кабмин одобрил законопроект о предоставлении официального статуса Единому государственному реестру ветеранов войны. Документ предусматривает создание единой системы учета и защиты данных о ветеранах и их семьях.
20 декабря Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, который закрепит статус Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Документ разработан Минветеранов, далее он будет передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины.
Законопроект предлагает определить ЕГРИВВ как единую государственную информационно-коммуникационную систему, предназначенную для эффективного сбора, хранения, учета, обработки и защиты данных о ветеранах войны и членах их семей.
«Этот законопроект является чрезвычайно важным шагом для обеспечения работы с данными ветеранов. Он позволит повысить эффективность предоставления услуг, упростить доступ к социальным гарантиям и обеспечить поддержку нашим Защитникам и Защитницам и их семьям. Мы должны работать над тем, чтобы ни один ветеран или его родные не остались без необходимой помощи», - отметила Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
Дополнение
17 декабря Министр обороны Рустем Умеров сообщил о предстоящем запуске цифрового сервиса «Ветеран+». Новый сервис станет единой платформой для предоставления государственных услуг ветеранам.