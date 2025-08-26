$41.430.15
Обучение и новые возможности для работы: как 50 ветеранов стали операторами агродронов

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Обучение по управлению агродронами прошли 50 ветеранов и их семьи.

Обучение и новые возможности для работы: как 50 ветеранов стали операторами агродронов

В Винницкой области 50 ветеранов и их семьи прошли обучение по управлению агродронами в рамках инициативы "Операторы дронов", которая реализуется общественной организацией "Социальный центр Винниччины" в партнерстве с программой комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч".

Это стало для них первым шагом к новой гражданской профессии и примером успешной адаптации после войны.

Инициатива была реализована общественной организацией "Социальный центр Винниччины" при поддержке Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов Украины и ИСАР Единение. Важным партнером выступила программа "МХП Поруч", которая уже не первый год помогает защитникам и их семьям в профессиональной и социальной адаптации.

Как проходило обучение ветеранов

Основной целью программы было научить ветеранов управлять агродронами, объясняет Анатолий Козак, руководитель Северного региона Винницкого Хаба МХП.

<i>Анатолий Козак, руководитель Северного региона Винницкого Хаба МХП  </i>
Анатолий Козак, руководитель Северного региона Винницкого Хаба МХП  

Агродроны используются для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Они позволяют уменьшить технологические потери на полях и обрабатывать те участки, куда трудно добраться обычным опрыскивателем. Сегодня многие такие работы можно выполнить с помощью дрона

Курс состоял из теоретической и практической частей: три дня участники знакомились с конструкцией и настройками дронов, а затем отрабатывали полеты в поле.

<i>Инструктор Андрей Шкильняк  </i>
Инструктор Андрей Шкильняк  

Сначала мы три дня разбирали конструкцию дрона, настройки и принципы работы на заданном участке. Затем закрепляли знания на практике: взлет, полет, посадка, выполнение конкретных задач

- отмечает инструктор Андрей Шкильняк.

По его словам, после окончания курса все ветераны почти сразу готовы к работе: достаточно нескольких дней дополнительной практики, чтобы стать полноценными пилотами агродронов.

От обучения к реальной работе

Всех участников объединяла мотивация начать новый путь. Кто-то уже после обучения думает о собственном деле, другие - о работе в агрокомпаниях.

Александр Коновалов, бывший боец 95-й десантно-штурмовой бригады, сейчас занимается FPV-дронами и волонтерством. Вместе с побратимами он планирует получить грант и работать в аграрном секторе.

Мы решили попробовать что-то новое и не пожалели. Очень интересно, профессионально, инструкторы все доступно объясняют. Больше всего понравились практические полеты

- говорит он.
<i>Александр Коновалов  </i>
Александр Коновалов  

Свое место в агросфере видит и Анастасия Мрищук с Херсонщины. До оккупации она работала агрономом, позже пошла в армию, а после декрета решила вернуться к профессии.

Было проще, потому что я понимаю аграрные процессы, знаю препараты. Но управлять дроном в мирном поле - это совсем другое, легче и спокойнее

- делится девушка.
<i>Анастасия Мрищук</i>
Анастасия Мрищук

Вдохновляющей стала история Вячеслава Стражеца, который потерял руку на фронте. Несмотря на ранение, он не оставил интереса к дронам.

Сначала волновался: приду без руки, как отреагируют? Но главным оказалась не физическая возможность, а желание учиться. И все удалось

- рассказывает ветеран.
<i>Вячеслав Стражец  </i>
Вячеслав Стражец  

Практическая часть проходила на полях агропредприятия "Зернопродукт МХП", что позволило участникам сразу работать в реальных полевых условиях.

После окончания обучения ветеранов ждет следующий этап - трудоустройство: полученные умения и знания дают возможность как устроиться в различные компании, в том числе и в МХП, так и заниматься собственным делом.

Для нас было важно не просто поддержать эту инициативу в рамках программы "МХП Поруч", а стать ее частью. Именно поэтому мы выступили соорганизаторами: предоставили наши поля для проведения практики и территориально подстроились, чтобы участникам было максимально удобно присоединяться к занятиям

- отмечает Владимир Прокопчук, директор Винницкого Хаба МХП. 

"МХП Поруч"‎ - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям, медобследование, лечение и реабилитация, юридическая и психологическая поддержка, социальная реинтеграция, профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

Лилия Подоляк

Общество
Винницкая область
Министерство по делам ветеранов
ПрАО МХП
Херсонская область
Беспилотный летательный аппарат