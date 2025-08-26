Обучение и новые возможности для работы: как 50 ветеранов стали операторами агродронов

В Винницкой области 50 ветеранов и их семьи прошли обучение по управлению агродронами в рамках инициативы "Операторы дронов", которая реализуется общественной организацией "Социальный центр Винниччины" в партнерстве с программой комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч".

Это стало для них первым шагом к новой гражданской профессии и примером успешной адаптации после войны.

Инициатива была реализована общественной организацией "Социальный центр Винниччины" при поддержке Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов Украины и ИСАР Единение. Важным партнером выступила программа "МХП Поруч", которая уже не первый год помогает защитникам и их семьям в профессиональной и социальной адаптации.

Как проходило обучение ветеранов

Основной целью программы было научить ветеранов управлять агродронами, объясняет Анатолий Козак, руководитель Северного региона Винницкого Хаба МХП.

Анатолий Козак, руководитель Северного региона Винницкого Хаба МХП

Агродроны используются для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Они позволяют уменьшить технологические потери на полях и обрабатывать те участки, куда трудно добраться обычным опрыскивателем. Сегодня многие такие работы можно выполнить с помощью дрона

Курс состоял из теоретической и практической частей: три дня участники знакомились с конструкцией и настройками дронов, а затем отрабатывали полеты в поле.

Инструктор Андрей Шкильняк

Сначала мы три дня разбирали конструкцию дрона, настройки и принципы работы на заданном участке. Затем закрепляли знания на практике: взлет, полет, посадка, выполнение конкретных задач - отмечает инструктор Андрей Шкильняк.

По его словам, после окончания курса все ветераны почти сразу готовы к работе: достаточно нескольких дней дополнительной практики, чтобы стать полноценными пилотами агродронов.

От обучения к реальной работе

Всех участников объединяла мотивация начать новый путь. Кто-то уже после обучения думает о собственном деле, другие - о работе в агрокомпаниях.

Александр Коновалов, бывший боец 95-й десантно-штурмовой бригады, сейчас занимается FPV-дронами и волонтерством. Вместе с побратимами он планирует получить грант и работать в аграрном секторе.

Мы решили попробовать что-то новое и не пожалели. Очень интересно, профессионально, инструкторы все доступно объясняют. Больше всего понравились практические полеты - говорит он.

Александр Коновалов

Свое место в агросфере видит и Анастасия Мрищук с Херсонщины. До оккупации она работала агрономом, позже пошла в армию, а после декрета решила вернуться к профессии.

Было проще, потому что я понимаю аграрные процессы, знаю препараты. Но управлять дроном в мирном поле - это совсем другое, легче и спокойнее - делится девушка.

Анастасия Мрищук

Вдохновляющей стала история Вячеслава Стражеца, который потерял руку на фронте. Несмотря на ранение, он не оставил интереса к дронам.

Сначала волновался: приду без руки, как отреагируют? Но главным оказалась не физическая возможность, а желание учиться. И все удалось - рассказывает ветеран.

Вячеслав Стражец

Практическая часть проходила на полях агропредприятия "Зернопродукт МХП", что позволило участникам сразу работать в реальных полевых условиях.

После окончания обучения ветеранов ждет следующий этап - трудоустройство: полученные умения и знания дают возможность как устроиться в различные компании, в том числе и в МХП, так и заниматься собственным делом.

Для нас было важно не просто поддержать эту инициативу в рамках программы "МХП Поруч", а стать ее частью. Именно поэтому мы выступили соорганизаторами: предоставили наши поля для проведения практики и территориально подстроились, чтобы участникам было максимально удобно присоединяться к занятиям - отмечает Владимир Прокопчук, директор Винницкого Хаба МХП.

"МХП Поруч"‎ - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям, медобследование, лечение и реабилитация, юридическая и психологическая поддержка, социальная реинтеграция, профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.