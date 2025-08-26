Навчання і нові можливості для роботи: як 50 ветеранів стали операторами агродронів

На Вінниччині 50 ветеранів та їхні родини пройшли навчання з керування агродронами в межах ініціативи "Оператори дронів", яка реалізується громадською організацією "Соціальний центр Вінниччини" у партнерстві з програмою комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Це стало для них першим кроком до нової цивільної професії та прикладом успішної адаптації після війни.

Ініціативу реалізувала громадська організація "Соціальний центр Вінниччини" за підтримки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України та ІСАР Єднання. Важливим партнером виступила програма "МХП Поруч", що вже не перший рік допомагає захисникам і їхнім родинам у професійній та соціальній адаптації.

Як проходило навчання ветеранів

Основною метою програми було навчити ветеранів керувати агродронами, пояснює Анатолій Козак, керівник Північного регіону Вінницького Хабу МХП.

Анатолій Козак, керівник Північного регіону Вінницького Хабу МХП

Агродрони використовуються для обприскування сільськогосподарських культур. Вони дозволяють зменшити технологічні втрати на полях і обробляти ті ділянки, куди важко дістатися звичайним обприскувачем. Сьогодні багато таких робіт можна виконати за допомогою дрона

Курс складався з теоретичної та практичної частин: три дні учасники знайомилися з конструкцією та налаштуваннями дронів, а далі відпрацьовували польоти в полі.

Інструктор Андрій Шкільняк

Спочатку ми три дні розбирали конструкцію дрона, налаштування та принципи роботи на заданій ділянці. Потім закріплювали знання на практиці: зліт, політ, посадка, виконання конкретних завдань - зазначає інструктор Андрій Шкільняк.

За його словами, після закінчення курсу всі ветерани майже одразу готові до роботи: достатньо кількох днів додаткової практики, аби стати повноцінними пілотами агродронів.

Від навчання до реальної роботи

Усіх учасників об’єднувала мотивація почати новий шлях. Хтось уже після навчання думає про власну справу, інші - про роботу в агрокомпаніях.

Олександр Коновалов, колишній боєць 95-ї десантно-штурмової бригади, наразі займається FPV-дронами та волонтерством. Разом із побратимами він планує отримати грант і працювати в аграрному секторі.

Ми вирішили спробувати щось нове і не пожалкували. Дуже цікаво, професійно, інструктори все доступно пояснюють. Найбільше сподобалися практичні польоти - каже він.

Олександр Коновалов

Своє місце в агросфері бачить і Анастасія Мріщук із Херсонщини. До окупації вона працювала агрономкою, згодом пішла до війська, а після декрету вирішила повернутися до професії.

Було простіше, бо я розумію аграрні процеси, знаю препарати. Але керувати дроном у мирному полі - це зовсім інше, легше й спокійніше - ділиться дівчина.

Анастасія Мріщук

Надихаючою стала історія В’ячеслава Стражеця, який втратив руку на фронті. Попри поранення, він не залишив інтересу до дронів.

Спочатку хвилювався: прийду без руки, як відреагують? Але головним виявилася не фізична можливість, а бажання вчитися. І все вдалося - розповідає ветеран.

В’ячеслав Стражець

Практична частина відбувалася на полях агропідприємства "Зернопродукт МХП", що дозволило учасникам одразу працювати в реальних польових умовах.

Після закінчення навчання на ветеранів чекає наступний етап - працевлаштування: здобуті вміння та знання надають можливість як влаштуватися в різні компанії, зокрема і в МХП, так і займатися власною справою.

Для нас було важливо не просто підтримати цю ініціативу в межах програми "МХП Поруч", а стати її частиною. Саме тому ми виступили співорганізаторами: надали наші поля для проведення практики та територіально підлаштувалися, аби учасникам було максимально зручно долучатися до занять - зазначає Володимир Прокопчук, директор Вінницького Хабу МХП.

"МХП Поруч"‎ - програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам, медобстеження, лікування і реабілітація, юридична та психологічна підтримка, соціальна реінтеграція, професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.