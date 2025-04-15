Міністерство у справах ветеранів

Наталія Калмикова задекларувала 567 322 грн доходу за минулий рік. Вона володіє землею, будинком на Вінниччині, двома квартирами у Вінниці та автомобілем CITROEN C3.
Українська збірна здобула 32 медалі на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді. МХП та фонд "МХП-Громаді" долучилися до підтримки команди в рамках програми реінтеграції ветеранів.
Мінветеранів та Мінцифри запускають бета-тестування нових електронних послуг в Дії для отримання статусів. Послуги доступні для осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників.
Кабмін схвалив законопроект про надання офіційного статусу Єдиному державному реєстру ветеранів війни. Документ передбачає створення єдиної системи обліку та захисту даних про ветеранів та їхні родини.
Мінветеранів впроваджує автоматичне надання статусу учасника бойових дій без подання заяв та документів. Військовослужбовці не залучатимуться до процесу, а е-посвідчення з'явиться в "Дії" у січні 2025 року.
Програма "МХП Поруч" здобула найвищу відзнаку Глобального договору ООН в категорії "Мир". Компанія створила екосистему підтримки для військових та ветеранів у 13 областях України.
Кабмін схвалив законопроєкт про збільшення виплат родинам загиблих цивільних захисників з 1,9 до 15 млн грн. Також уряд посилює підтримку ветеранського спорту для реабілітації.
Президент провів нараду щодо політики героїв у рамках внутрішнього Плану стійкості України. Обговорювались конкретні програми підтримки воїнів та питання пам'яті про війну.
Уряд призначив Тимофєєва заступником міністра молоді та спорту. Звільнено трьох заступників міністрів, погоджено призначення двох голів РДА та заступника голови ОДА.
Кабмін удосконалив механізм надання психологічної допомоги військовослужбовцям. Державні органи зможуть самостійно затверджувати порядки направлення військових для отримання безкоштовної психологічної допомоги.
Національне військове меморіальне кладовище поки не приймає заявки на поховання чи перепоховання загиблих військових. Триває підготовка до будівництва, а сайт з можливістю подати заявку знаходиться в процесі створення.
Заступник директора департаменту цифрового розвитку Мінветеранів розповів про причини виникнення статусів 'уточнити дані' та 'документ не знайдено' у посвідченні ветерана. Він надав інструкції щодо вирішення цих проблем.
За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, в Україні згенеровано понад 220 тисяч посвідчень ветерана війни. У системі все ще є помилки, які можуть перешкоджати генеруванню посвідчень.