Міністерство у справах ветеранів

В Україні згенеровано вже 220 тисяч посвідчень ветерана війни

За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, в Україні згенеровано понад 220 тисяч посвідчень ветерана війни. У системі все ще є помилки, які можуть перешкоджати генеруванню посвідчень.