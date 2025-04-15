Міністерство у справах ветеранів

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18759 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131565 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124439 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125870 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124556 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127490 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191334 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76730 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163980 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Міністр у справах ветеранів Калмикова задекларувала понад 567 тис. грн доходу

Наталія Калмикова задекларувала 567 322 грн доходу за минулий рік. Вона володіє землею, будинком на Вінниччині, двома квартирами у Вінниці та автомобілем CITROEN C3.

Суспільство • 26 березня, 08:38 • 19726 перегляди

МХП долучилася до підтримки збірної України на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді

Українська збірна здобула 32 медалі на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді. МХП та фонд "МХП-Громаді" долучилися до підтримки команди в рамках програми реінтеграції ветеранів.

Новини Бізнесу • 24 лютого, 08:11 • 37432 перегляди

У "Дії" з'являться нові послуги для ветеранів та родин загиблих: що зміниться

Мінветеранів та Мінцифри запускають бета-тестування нових електронних послуг в Дії для отримання статусів. Послуги доступні для осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників.

Суспільство • 24 січня, 11:37 • 40095 перегляди

В Україні планують законодавчо закріпити статус Єдиного державного реєстру ветеранів війни

Кабмін схвалив законопроект про надання офіційного статусу Єдиному державному реєстру ветеранів війни. Документ передбачає створення єдиної системи обліку та захисту даних про ветеранів та їхні родини.

Суспільство • 23 грудня, 11:29 • 13533 перегляди

В Україні автоматизують надання статусу УБД: що змінюється

Мінветеранів впроваджує автоматичне надання статусу учасника бойових дій без подання заяв та документів. Військовослужбовці не залучатимуться до процесу, а е-посвідчення з'явиться в "Дії" у січні 2025 року.

Суспільство • 13 грудня, 13:09 • 18305 перегляди

МХП отримала золоту нагороду за програму підтримки військових та ветеранів від Глобального договору ООН

Програма "МХП Поруч" здобула найвищу відзнаку Глобального договору ООН в категорії "Мир". Компанія створила екосистему підтримки для військових та ветеранів у 13 областях України.

Новини Бізнесу • 4 грудня, 14:29 • 48970 перегляди

Уряд пропонує збільшити до 15 млн грн виплати для родин загиблих цивільних, які захищали України

Кабмін схвалив законопроєкт про збільшення виплат родинам загиблих цивільних захисників з 1,9 до 15 млн грн. Також уряд посилює підтримку ветеранського спорту для реабілітації.

Суспільство • 22 листопада, 11:44 • 18938 перегляди

Зеленський зібрав нараду щодо Плану стійкості: обговорювали пункт про політику героїв

Президент провів нараду щодо політики героїв у рамках внутрішнього Плану стійкості України. Обговорювались конкретні програми підтримки воїнів та питання пам'яті про війну.

Війна • 16 листопада, 14:11 • 35355 перегляди

Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо чотирьох міністерств, двох РДА та Сумської ОДА

Уряд призначив Тимофєєва заступником міністра молоді та спорту. Звільнено трьох заступників міністрів, погоджено призначення двох голів РДА та заступника голови ОДА.

Політика • 20 вересня, 11:17 • 14315 перегляди

Уряд спростив доступ до психологічної допомоги для військових

Кабмін удосконалив механізм надання психологічної допомоги військовослужбовцям. Державні органи зможуть самостійно затверджувати порядки направлення військових для отримання безкоштовної психологічної допомоги.

Суспільство • 16 серпня, 11:31 • 12492 перегляди
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Національне військове меморіальне кладовище: як і коли можна буде подати заявку на поховання

Національне військове меморіальне кладовище поки не приймає заявки на поховання чи перепоховання загиблих військових. Триває підготовка до будівництва, а сайт з можливістю подати заявку знаходиться в процесі створення.

Суспільство • 7 серпня, 12:56 • 108904 перегляди

Статус "уточнити дані" та "документ не знайдено" під час додавання посвідчення ветерана: у Мінветеранів розповіли, що робити

Заступник директора департаменту цифрового розвитку Мінветеранів розповів про причини виникнення статусів 'уточнити дані' та 'документ не знайдено' у посвідченні ветерана. Він надав інструкції щодо вирішення цих проблем.

Суспільство • 23 липня, 11:25 • 15269 перегляди

В Україні згенеровано вже 220 тисяч посвідчень ветерана війни

За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, в Україні згенеровано понад 220 тисяч посвідчень ветерана війни. У системі все ще є помилки, які можуть перешкоджати генеруванню посвідчень.

Суспільство • 23 липня, 11:04 • 37865 перегляди