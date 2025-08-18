Знизити корупцію, підвищити довіру: Мінцифри готується впровадити сервіси "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд

Серед завдань, передбачених в опублікованому 18 серпня, Проєкті дій уряду ідеться про впровадження цифрових програм "Дія.Офіс" та "ЦНАП 2.0". Інновації, як вказується, забезпечать ефективність і, крім того, допоможуть у функціях контролю.

Уряд оголосив про розширення цифрових інструментів, які забезпечать функціонування державних сервісів. Нові розробки допоможуть громадянам здійснити особистий візит до тієї чи іншої установи швидше та зручніше.

Серед інструментів в опублікованому плані ідеться про таке:

нові послуги для громадян — соцзахист, медицина, податки, підтримка ветеранів, бізнесу, водіїв; ЦНАП 2.0;

сервіси для військових і ветеранів на Порталі Дія;

"Мрія" для шкіл — єдина платформа управління освітою (30–100% шкіл) .

Протидія корупції

Зазначено, що технології сприятимуть відкритості процесів і контролю. Обіцяють, що ризики корупції буде знижено, а довіру - підвищено.

Цифрові сервіси забезпечать можливість оперативно реагувати на зловживання.

Обіцяють е-Нотаріат та електронний суд

В пункті "Прозорість, контроль та антикорупція" перелічено наступне:

цифровізація для боротьби з корупцією — е-Нотаріат, електронний суд, онлайн-моніторинг ліцензій грального бізнесу;

цифровізація сервісів та контрольних процедур для бізнесу.

У контексті інтеграції з ЄС

технологічна і нормативна сумісність з європейським цифровим простором, розширення зв'язку;

інтеграція в Single Digital Market — EUDI Wallet, український КЕП в ЄС;

зв’язок та інфраструктура — 5G пілот, Direct to cell, єдина роумінгова зона з ЄС, інтернет на залізниці, стійкість

Розвиток технологій подвійного призначення.

Серед інновацій, що заплановано втілити:

впровадження рішень, що прискорюють роботу держави;

підтримують економіку й оборону;

створюють умови для розвитку технологій подвійного призначення.

А також:

Ефективність держслужби.

Оптимізація уряду.

