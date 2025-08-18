$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 22593 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 31507 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 24036 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 44081 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 61337 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 112633 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 146364 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91303 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88481 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68458 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Знизити корупцію, підвищити довіру: Мінцифри готується впровадити сервіси "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Уряд України анонсував нові цифрові сервіси "Дія.Офіс" та "ЦНАП 2.0", що мають на меті знизити корупцію та підвищити довіру до державних послуг. Ці інструменти забезпечать ефективність та контроль, а також спростять взаємодію громадян з державними установами.

Знизити корупцію, підвищити довіру: Мінцифри готується впровадити сервіси "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд

Серед завдань, передбачених в опублікованому 18 серпня, Проєкті дій уряду ідеться про впровадження цифрових програм "Дія.Офіс" та "ЦНАП 2.0". Інновації, як вказується, забезпечать ефективність і, крім того, допоможуть у функціях контролю.

Передає УНН із посиланням на проєкт Програми дій уряду.

Деталі

Уряд оголосив про розширення цифрових інструментів, які забезпечать функціонування державних сервісів. Нові розробки допоможуть громадянам здійснити особистий візит до тієї чи іншої установи швидше та зручніше.

Серед інструментів в опублікованому плані ідеться про таке: 

  • нові послуги для громадян — соцзахист, медицина, податки, підтримка ветеранів, бізнесу, водіїв; ЦНАП 2.0;
    • сервіси для військових і ветеранів на Порталі Дія;
      • "Мрія" для шкіл — єдина платформа управління освітою (30–100% шкіл) .

        Протидія корупції 

        Зазначено, що технології сприятимуть відкритості процесів і контролю. Обіцяють, що ризики корупції буде знижено, а довіру - підвищено.

        Цифрові сервіси забезпечать можливість оперативно реагувати на  зловживання. 

        Обіцяють е-Нотаріат та електронний суд

        В пункті "Прозорість, контроль та антикорупція" перелічено наступне:

        • цифровізація для боротьби з корупцією — е-Нотаріат, електронний суд, онлайн-моніторинг ліцензій грального бізнесу;
          • цифровізація сервісів та контрольних процедур для бізнесу.

            У контексті інтеграції з ЄС

            • технологічна і нормативна сумісність з європейським цифровим простором, розширення зв'язку;
              • інтеграція в Single Digital Market — EUDI Wallet, український КЕП в ЄС;
                • зв’язок та інфраструктура — 5G пілот, Direct to cell, єдина роумінгова зона з ЄС, інтернет на залізниці, стійкість 

                  Розвиток технологій подвійного призначення.

                  Серед інновацій, що заплановано втілити:

                  • впровадження рішень, що прискорюють роботу держави;
                    • підтримують економіку й оборону;
                      • створюють умови для розвитку технологій подвійного призначення.

                        А також:

                        Ефективність держслужби.

                        Оптимізація уряду.

                        Нагадаємо

                        Уряд України планує виділити мінімум $5 млрд на оборону до 2026 року, а також залучити $5 млрд від партнерів на розвиток ОПК у 2025 році. Пріоритети включають забезпечення фронту, розвиток оборонної індустрії та співпрацю з партнерами.

                        Ігор Тележніков

