Захист України буде забезпечено: на 2026 рік уряд обіцяє мінімум $5 млрд на оборону

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Уряд України планує виділити мінімум $5 млрд на оборону до 2026 року, а також залучити $5 млрд від партнерів на розвиток ОПК у 2025 році. Пріоритети включають забезпечення фронту, розвиток оборонної індустрії та співпрацю з партнерами.

Захист України буде забезпечено: на 2026 рік уряд обіцяє мінімум $5 млрд на оборону

Серед планів - вдосконалення будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби й захисту неба, а також об'єднання АОЗ та ДОТ та забезпечення закупівель для потреб українського війська.

Передає УНН із посиланням на Проєкт Плану дій уряду.

Деталі

У презентації пріоритетних аспектів урядової політики на наступний рік, в першу чергу зазначено про оборону і безпеку.

ВІЙСЬКОВІ МАЮТЬ ВСЕ ДЛЯ ЗАХИСТУ КРАЇНИ

- таке формулювання зазначено в одному з найперших рядків Плану дій.

 Оголошено про наступні складові найпершого стратегічного пріоритету для України:

  • повне забезпечення фронту;
    • розвиток власної оборонної індустрії;
      • кооперація з партнерами та нові фінансові механізми.

        Окремо зазначено:

        Мінімум $5 млрд від партнерів на розвиток ОПК у 2025,

        - ідеться в урядовому плані. 

        Також:

        • фінансування до 2026 року (+концепт внеску НАТО на рівні 5%);
          • 50% відсотків закупівель для потреб війська покривається внутрішнім виробництвом;
            • об’єднуємо АОЗ та ДОТ;
              • збільшуємо децентралізовані закупівлі;

                А ще в уряді обіцяють впровадження реєстру виробників озброєння і техніки.

                Ідеться також про підписання US-Ukraine Mega Deal & Drone Deal.

                Вказано про фортифікаційні споруди для оборони та засоби радіоелектронної боротьби.

                Розроблення єдиної політики будівництва фортифікацій і захисних споруд.
                Розроблення політики радіоелектронної боротьби й захисту неба

                - повідомляє документ плани у галузі оборони та безпеки на 2026 рік.

                Нагадаємо

                Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція.

                Ігор Тележніков

                ЕкономікаПолітикаТехнології
                Укроборонпром
                Протиповітряна оборона
                Міністерство оборони України
                НАТО
                Збройні сили України
                Сполучені Штати Америки
                Україна
                Безпілотний літальний апарат