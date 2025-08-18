Захист України буде забезпечено: на 2026 рік уряд обіцяє мінімум $5 млрд на оборону
Київ • УНН
Уряд України планує виділити мінімум $5 млрд на оборону до 2026 року, а також залучити $5 млрд від партнерів на розвиток ОПК у 2025 році. Пріоритети включають забезпечення фронту, розвиток оборонної індустрії та співпрацю з партнерами.
Серед планів - вдосконалення будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби й захисту неба, а також об'єднання АОЗ та ДОТ та забезпечення закупівель для потреб українського війська.
Передає УНН із посиланням на Проєкт Плану дій уряду.
Деталі
У презентації пріоритетних аспектів урядової політики на наступний рік, в першу чергу зазначено про оборону і безпеку.
ВІЙСЬКОВІ МАЮТЬ ВСЕ ДЛЯ ЗАХИСТУ КРАЇНИ
Оголошено про наступні складові найпершого стратегічного пріоритету для України:
- повне забезпечення фронту;
- розвиток власної оборонної індустрії;
- кооперація з партнерами та нові фінансові механізми.
Окремо зазначено:
Мінімум $5 млрд від партнерів на розвиток ОПК у 2025,
Також:
- фінансування до 2026 року (+концепт внеску НАТО на рівні 5%);
- 50% відсотків закупівель для потреб війська покривається внутрішнім виробництвом;
- об’єднуємо АОЗ та ДОТ;
- збільшуємо децентралізовані закупівлі;
А ще в уряді обіцяють впровадження реєстру виробників озброєння і техніки.
Ідеться також про підписання US-Ukraine Mega Deal & Drone Deal.
Вказано про фортифікаційні споруди для оборони та засоби радіоелектронної боротьби.
Розроблення єдиної політики будівництва фортифікацій і захисних споруд.
Розроблення політики радіоелектронної боротьби й захисту неба
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція.