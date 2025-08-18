Український уряд представив 12 пріоритетів на 2026 рік: серед перших - безпека, антикорупція та вступ до ЄС

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 14717 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 19731 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 18184 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 38155 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 56043 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 104135 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 144360 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90777 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87989 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68247 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
53%
749мм
Популярнi новини
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 16974 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 19720 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 23108 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 22596 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 10111 перегляди
Публікації
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 7888 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 14691 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 19691 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 104105 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 389278 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Руслан Стефанчук
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Європа
Аляска
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 38065 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 32706 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 68055 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 56572 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 124025 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
КАБ-500
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Український уряд представив 12 пріоритетів на 2026 рік: серед перших - безпека, антикорупція та вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція.

Український уряд представив 12 пріоритетів на 2026 рік: серед перших - безпека, антикорупція та вступ до ЄС

Згідно з презентацією проєкту, наразі окреслено основні стратегічні напрямки, визначено обсяг бюджету фінансування та план дій.

Передає УНН, із посиланням на опублікований Проєкт Програми дій Кабінету міністрів України.

Деталі

Сьогодні презентовано 12 стратегічних цілей уряду на 2026 рік.

Вони розташовані у такому порядку:

  1. Оборона   і безпека;.
    1. Євроінтеграція.
      1. Антикорупція.
        1. Добробут.
          1. Ветеранська політика.
            1. Макрофінанси та реформи.
              1. Бізнес.
                1. Здоров’я та спорт.
                  1. Освіта та наука.
                    1. Відбудова.
                      1. Культура.
                        1. Зимова стабільність.

                          Пояснення цілей та засобів до кожного пункту

                          Оборона і безпека

                          Ідеться про залучення додаткового фінансування від партнерів для виробництва зброї і забезпечення армії.

                          Не менше 50% коштів на озброєння витрачається на закупівлю української зброї. Трансформація сил оборони. Єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба. Масштабування внутрішнього виробництва за датською моделлю. Запуск Defence City та розвиток інновацій. Покращені умови служби.

                          Антикорупція

                          Уряд заявив про цілі досягти прозорої, швидкої та безпечної взаємодії держави з громадянином і бізнесом. 

                          Для цього впроваджуємо дорожні карти з ЄС та запускаємо новий Митний кодекс. Також додаємо нові цифрові сервіси – е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0, які знижують корупцію та підвищують ефективність взаємодії з державою.

                          Євроінтеграція

                          До кінця року завершимо всі перевірки наших законів і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС за всіма 6 кластерами.

                          Добробут

                          Відновлення прифронтових території та підтрика ВПО.

                          Акумуляція мінімум 25 млрд грн на ключові потреби громад з різних програм у 2025 і понад 50 млрд в 2026.

                          Спеціальний економічний режим у прифронтових регіонах: умови для бізнесу та працевлаштування. Індексація та розвиток пенсійних і соціальних програм. 

                          Ветеранська політика

                           Запуск комплексної програми підтримки ветеранів. масштабування центрів, реабілітаційні послуги, фінансова підтримка. Зручні сервіси для військовослужбовців та ветеранів в Дії.

                          Україна запускає платформу Zbroya для виробників озброєння: там буде вся корисна інформація18.08.25, 11:58 • 1110 переглядiв

                          Макрофінанси та реформи

                          $37 млрд допомоги на 2026 та 2027-й рік, аудит видатків, виведення економіки з тіні, нова програма МВФ. Новий Митний кодекс.

                          Бізнес

                          Мораторій на перевірки бізнесу (5 років), прискорена приватизація, стимули для виробництва в Україні, залучення приватного сектора в інфраструктуру та відновлення, відкриття ринків та експорт, дерегуляція, інвестфонди (з США та ЄС).

                          Здоров’я та спорт

                          Програма раннього виявлення та профілактики неінфекційних захворювань. Медична інфраструктура, реабілітація, протезування, кадрове забезпечення.

                          Вказується також про забезпечпння умов роботи там, де ведуться бойові дії.  


                          Європейська модель спорту. Спортивна наука. Молодіжна політика. Утвердження ідентичності.

                          Освіта та наука

                          Безоплатне шкільне харчування та доступна очна і дистанційна освіта

                          Крім того обіцяють - реформу оплати праці педагогів,  професійної освіти. Обіцяють фінансування науки.

                          Союзники США мають намір закликати Трампа підтримати Україну після саміту з путіним - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 2178 переглядiв

                          Відбудова та Культура

                          В уряді нагадали про великі інфраструктурні проєкти і відновлення житла. Також ідеться про логістику та інфраструктуру, а ще - проєкт "комплексне відновлення", звʼязок з регіонами та кожною громадою.  Спеціальні програми для повернення українців, серед іншого також. 

                          А ще - запуск множинного громадянства.

                          У розділі про культуру ідеться про відновлення та збереження культурної спадщини, інституціоналізацію пам’яті, стимулювання розвитку інституцій культури.  

                          Останній важливий пріорітет - це плани на зиму. 

                          Зимова стабільність

                          Безпека критичної інфраструктури від дронів та ракетних ударів. Енергетична та фізична безпека громадян і бізнесу. Гарантувати безперебійне енергопостачання для громадян і бізнесу протягом опалювального сезону 2025/2026. Стійкість цифрової інфраструктури.

                          Нагадаємо

                          У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт для фаст-треку євроінтеграційних ініціатив. Понад 150 депутатів задіяні у роботі груп, пов'язаних з євроінтеграцією.

                          Ігор Тележніков

                          ЕкономікаПолітика
                          Defence City
                          Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
                          Освіта
                          Міжнародний валютний фонд
                          Державна митна служба України
                          Пенсійний фонд України
                          Дія (сервіс)
                          Спеціалізована антикорупційна прокуратура
                          Міністерство освіти і науки України
                          Міністерство у справах ветеранів України
                          Будівництво
                          Національне антикорупційне бюро України
                          Національна академія наук України
                          Міністерство оборони України
                          Міністерство молоді та спорту України
                          Міністерство енергетики України
                          Верховна Рада України
                          Збройні сили України
                          Європейський Союз
                          Сполучені Штати Америки
                          Україна