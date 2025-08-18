$41.450.00
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51 • 25426 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 45671 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 86458 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 137554 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88563 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85897 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67626 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55263 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248605 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Союзники США мають намір закликати Трампа підтримати Україну після саміту з путіним - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Президент Зеленський прибув до Вашингтона, щоб обговорити можливі умови мирної угоди, які обговорювалися між Трампом та Путіним на Алясці. Союзники стурбовані можливими територіальними поступками та прагнуть чітких гарантій безпеки для України.

Союзники США мають намір закликати Трампа підтримати Україну після саміту з путіним - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський та його європейські союзники прибувають до Вашингтона у понеділок, з нетерпінням очікуючи дізнатися, які зобов'язання президент США Дональд Трамп взяв на себе на саміті з главою кремля володимиром путіним, та побоюючись, що він змусить Київ піти на неприємні поступки, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Трамп прийме Зеленського та кількох європейських лідерів, щоб викласти умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював з путіним на зустрічі минулої п'ятниці на Алясці.

Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами18.08.25, 05:50 • 2668 переглядiв

Очікується, що США зосередяться на територіальних поступках, яких вимагає росія, а Київ прагнутиме чітко визначити можливі гарантії безпеки, за словами особи, знайомої з цим питанням

- пише видання.

Союзники переживають тривогу, оскільки у них мало можливостей протистояти вимогам Трампа, проти яких може виступити Україна, і вони скептично ставляться до того, що путін справді хоче миру, зазначає видання. І додає: ще одна проблема - сам Трамп: він хоче швидкої мирної угоди, але не прояснив, як її досягти.

За словами інших джерел, знайомих із ситуацією, "Трамп заявив лідерам під час телефонної розмови на вихідних, що відкритий до участі США у гарантіях безпеки України". 

Він також повідомив союзникам, що хоче швидко досягти угоди і закликатиме Україну погодитися на неї, маючи намір провести зустріч путіна та Зеленського протягом тижня. Багато європейців вважають цей графік надто агресивним з огляду на кількість невирішених питань

- зазначає видання.

За словами джерел, Трамп розкрив фрагменти своїх розмов з путіним у телефонних розмовах із лідерами союзників, хоч і без особливих подробиць. Високопоставлені європейські дипломати "приватно висловили розчарування з приводу підсумків, зазначивши, що путін, схоже, найбільше виграв від саміту".

Зеленський "може припинити війну з росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати боротьбу", заявив Трамп у публікації на Truth Social. Він припустив, що Кримський півострів не буде повернутий, і заявив, що Україні не дозволять вступити до НАТО, не вдаючись до подробиць, пише видання.

Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче18.08.25, 06:44 • 7752 перегляди

Лідери також враховували той факт, що команда самого Трампа намагалася стримати очікування швидкого рішення.

"Ми все ще далекі від цього, - заявив держсекретар Марко Рубіо, який взяв участь у саміті, телеканалу Fox News у неділю. - Ми не стоїмо на порозі мирної угоди. Ми не на межі її укладення. Але я вважаю, що прогрес було досягнуто".

У вихідні Трамп грав у гольф та уникав подальших подробиць про свою зустріч із главою кремля. У публікаціях на Truth Social він заявив, що ЗМІ "спотворюють правду, коли йдеться про мене".

"Я нічого не можу сказати або зробити, щоб вони написали або повідомили про мене чесно, - сказав він. - У мене була чудова зустріч на Алясці з приводу дурної війни Байдена, війни, якої взагалі не мало бути!"

У серії телевізійних інтерв'ю Рубіо заявив, що зустріч у понеділок буде присвячена гарантіям безпеки для України, включаючи внесок США. Він також заявив, що США мало що втратять у разі провалу переговорів, і що продовження війни мало вплине на повсякденне життя американців, "що дозволяє припустити, що Трамп може готовий повністю дистанціюватися від конфлікту", пише видання.

"У своїх телефонних розмовах Трамп також заявив, що путін хоче, щоб Україна поступилася контролем над усім своїм східним регіоном Донбасу, Донецькою та Луганською областями, підтвердивши свої колишні вимоги", як раніше повідомляло агентство Bloomberg. 

Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW 09.08.25, 12:59 • 83860 переглядiв

"росія також припинить висунення своїх претензій на частини Запорізької та Херсонської областей України, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши лінії фронту на нинішніх позиціях. кремль також може вивести війська з районів північного сходу України, прилеглих до російського кордону, де його війська контролюють лише невеликі ділянки землі", - зазначається у публікації.

Це, як пише видання, "створює ймовірність того, що "обмін територіями", на який Трамп натякнув як на частину будь-якої угоди, буде перекосом на користь путіна, надавши йому контроль над територіями, що виходять за межі захоплених, що буде компенсовано невеликими поступками земель, які й так належали Україні".

"Якщо ми сьогодні слабкі у відносинах з росією, ми готуємо завтрашні конфлікти, і вони торкнуться українців, - заявив президент Франції Еммануель Макрон, який буде серед лідерів, які приєднуються до Зеленського у Вашингтоні. - І давайте не обманюватимемо себе: вони можуть торкнутися і нас, тоді як наша країна продовжує регулярно стикатися з кібератаками".

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, який також був присутній на п'ятничному саміті, заявив у неділю у програмі CNN: "Ми досягли угоди про те, що США та інші країни можуть фактично запропонувати Україні формулювання, аналогічні статті 5".

США та Європа готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО, але є нюанс - WP18.08.25, 03:57 • 2682 перегляди

"Це посилання на пункт НАТО про взаємну оборону, який зобов'язує держави-члени реагувати у разі нападу на будь-яку з них. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висунула аналогічну пропозицію у березні, хоча Віткофф не уточнив, які гарантії безпеки можуть запропонувати Україні. США виключили членство України у НАТО", - ідеться у публікації.

Щось схоже на статтю 5 було б важливим, але це вимагало б участі Америки, заявив Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради (Atlantic Council’s Eurasia Center). "Європейським військам, як мінімум, знадобляться американська розвідка та американська логістика", - сказав він в інтерв'ю.

Юлія Шрамко

