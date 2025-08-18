Союзники США мають намір закликати Трампа підтримати Україну після саміту з путіним - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський та його європейські союзники прибувають до Вашингтона у понеділок, з нетерпінням очікуючи дізнатися, які зобов'язання президент США Дональд Трамп взяв на себе на саміті з главою кремля володимиром путіним, та побоюючись, що він змусить Київ піти на неприємні поступки, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Трамп прийме Зеленського та кількох європейських лідерів, щоб викласти умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював з путіним на зустрічі минулої п'ятниці на Алясці.

Очікується, що США зосередяться на територіальних поступках, яких вимагає росія, а Київ прагнутиме чітко визначити можливі гарантії безпеки, за словами особи, знайомої з цим питанням - пише видання.

Союзники переживають тривогу, оскільки у них мало можливостей протистояти вимогам Трампа, проти яких може виступити Україна, і вони скептично ставляться до того, що путін справді хоче миру, зазначає видання. І додає: ще одна проблема - сам Трамп: він хоче швидкої мирної угоди, але не прояснив, як її досягти.

За словами інших джерел, знайомих із ситуацією, "Трамп заявив лідерам під час телефонної розмови на вихідних, що відкритий до участі США у гарантіях безпеки України".

Він також повідомив союзникам, що хоче швидко досягти угоди і закликатиме Україну погодитися на неї, маючи намір провести зустріч путіна та Зеленського протягом тижня. Багато європейців вважають цей графік надто агресивним з огляду на кількість невирішених питань - зазначає видання.

За словами джерел, Трамп розкрив фрагменти своїх розмов з путіним у телефонних розмовах із лідерами союзників, хоч і без особливих подробиць. Високопоставлені європейські дипломати "приватно висловили розчарування з приводу підсумків, зазначивши, що путін, схоже, найбільше виграв від саміту".

Зеленський "може припинити війну з росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати боротьбу", заявив Трамп у публікації на Truth Social. Він припустив, що Кримський півострів не буде повернутий, і заявив, що Україні не дозволять вступити до НАТО, не вдаючись до подробиць, пише видання.

Лідери також враховували той факт, що команда самого Трампа намагалася стримати очікування швидкого рішення.

"Ми все ще далекі від цього, - заявив держсекретар Марко Рубіо, який взяв участь у саміті, телеканалу Fox News у неділю. - Ми не стоїмо на порозі мирної угоди. Ми не на межі її укладення. Але я вважаю, що прогрес було досягнуто".

У вихідні Трамп грав у гольф та уникав подальших подробиць про свою зустріч із главою кремля. У публікаціях на Truth Social він заявив, що ЗМІ "спотворюють правду, коли йдеться про мене".

"Я нічого не можу сказати або зробити, щоб вони написали або повідомили про мене чесно, - сказав він. - У мене була чудова зустріч на Алясці з приводу дурної війни Байдена, війни, якої взагалі не мало бути!"

У серії телевізійних інтерв'ю Рубіо заявив, що зустріч у понеділок буде присвячена гарантіям безпеки для України, включаючи внесок США. Він також заявив, що США мало що втратять у разі провалу переговорів, і що продовження війни мало вплине на повсякденне життя американців, "що дозволяє припустити, що Трамп може готовий повністю дистанціюватися від конфлікту", пише видання.

"У своїх телефонних розмовах Трамп також заявив, що путін хоче, щоб Україна поступилася контролем над усім своїм східним регіоном Донбасу, Донецькою та Луганською областями, підтвердивши свої колишні вимоги", як раніше повідомляло агентство Bloomberg.

"росія також припинить висунення своїх претензій на частини Запорізької та Херсонської областей України, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши лінії фронту на нинішніх позиціях. кремль також може вивести війська з районів північного сходу України, прилеглих до російського кордону, де його війська контролюють лише невеликі ділянки землі", - зазначається у публікації.

Це, як пише видання, "створює ймовірність того, що "обмін територіями", на який Трамп натякнув як на частину будь-якої угоди, буде перекосом на користь путіна, надавши йому контроль над територіями, що виходять за межі захоплених, що буде компенсовано невеликими поступками земель, які й так належали Україні".

"Якщо ми сьогодні слабкі у відносинах з росією, ми готуємо завтрашні конфлікти, і вони торкнуться українців, - заявив президент Франції Еммануель Макрон, який буде серед лідерів, які приєднуються до Зеленського у Вашингтоні. - І давайте не обманюватимемо себе: вони можуть торкнутися і нас, тоді як наша країна продовжує регулярно стикатися з кібератаками".

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, який також був присутній на п'ятничному саміті, заявив у неділю у програмі CNN: "Ми досягли угоди про те, що США та інші країни можуть фактично запропонувати Україні формулювання, аналогічні статті 5".

"Це посилання на пункт НАТО про взаємну оборону, який зобов'язує держави-члени реагувати у разі нападу на будь-яку з них. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висунула аналогічну пропозицію у березні, хоча Віткофф не уточнив, які гарантії безпеки можуть запропонувати Україні. США виключили членство України у НАТО", - ідеться у публікації.

Щось схоже на статтю 5 було б важливим, але це вимагало б участі Америки, заявив Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради (Atlantic Council’s Eurasia Center). "Європейським військам, як мінімум, знадобляться американська розвідка та американська логістика", - сказав він в інтерв'ю.