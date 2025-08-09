Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW
Київ • УНН
Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що вихід з Донецької області створить вигідні умови для відновлення атак рф. Це також загрожує втратою "поясу фортець".
Вихід із території Донецької області як передумова припинення вогню дасть російським військам можливість відновити свої атаки на значно вигідніших умовах, а також загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
Деталі
"Здача решти території Донецької області як передумова припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання, яке покладе край війні, дасть російським військам можливість відновити свої атаки на значно вигідніших умовах, уникнувши тривалої і кровопролитної боротьби за територію. Поступка на таку вимогу змусила б Україну відмовитися від свого "поясу фортець" - головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року - без жодних гарантій того, що бойові дії не відновляться", - йдеться у звіті.
Наголошується, що протягом останніх 11 років "кільцевий пояс" слугував головною перешкодою для територіальних амбіцій кремля в Україні.
В ISW зазначають, що неспроможність росії захопити Слов'янськ у 2022 році та триваюча боротьба за охоплення фортечного поясу підкреслюють успіх довготривалих зусиль України з укріплення міст фортечного поясу.
"Російські війська не змогли провести широке охоплення українського "поясу фортець" у 2022 році, і така операція через три з половиною роки війни, швидше за все, буде багаторічною і призведе до значних втрат особового складу та матеріальних засобів", - додають аналітики.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.