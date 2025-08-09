Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW

$41.460.00
48.280.00
ukenru
06:10 • 20769 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 127886 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 80113 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 210656 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 202873 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 93952 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 140722 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 76546 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55009 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38783 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун9 серпня, 01:33 • 55356 перегляди
В Румунії підозрюють рф в навмисному псуванні азербайджанської нафти9 серпня, 02:00 • 27667 перегляди
путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію9 серпня, 03:19 • 36318 перегляди
Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО07:36 • 15523 перегляди
Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW 09:59 • 10323 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 210658 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 132134 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 202875 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 206856 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 149582 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Кір Стармер
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 206863 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 192473 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 204452 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 207771 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 194751 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
Bild
Tesla Model Y
Financial Times

Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW

Київ • УНН

 • 10583 перегляди

Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що вихід з Донецької області створить вигідні умови для відновлення атак рф. Це також загрожує втратою "поясу фортець".

Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW

Вихід із території Донецької області як передумова припинення вогню дасть російським військам можливість відновити свої атаки на значно вигідніших умовах, а також загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

"Здача решти території Донецької області як передумова припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання, яке покладе край війні, дасть російським військам можливість відновити свої атаки на значно вигідніших умовах, уникнувши тривалої і кровопролитної боротьби за територію. Поступка на таку вимогу змусила б Україну відмовитися від свого "поясу фортець" - головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року - без жодних гарантій того, що бойові дії не відновляться", - йдеться у звіті.

Наголошується, що протягом останніх 11 років "кільцевий пояс" слугував головною перешкодою для територіальних амбіцій кремля в Україні.

В ISW зазначають, що неспроможність росії захопити Слов'янськ у 2022 році та триваюча боротьба за охоплення фортечного поясу підкреслюють успіх довготривалих зусиль України з укріплення міст фортечного поясу.

"Російські війська не змогли провести широке охоплення українського "поясу фортець" у 2022 році, і така операція через три з половиною роки війни, швидше за все, буде багаторічною і призведе до значних втрат особового складу та матеріальних засобів", - додають аналітики.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.

Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Аляска
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна