Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 119535 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 76218 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 203332 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 196216 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 92350 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 139758 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 76254 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 54789 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38713 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Выход из Донбасса грозит потерей «пояса крепостей», который сдерживал РФ 11 лет – ISW

Киев • УНН

 • 3208 просмотра

Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что выход из Донецкой области создаст выгодные условия для возобновления атак РФ. Это также грозит потерей «пояса крепостей».

Выход из Донбасса грозит потерей «пояса крепостей», который сдерживал РФ 11 лет – ISW

Выход с территории Донецкой области как предпосылка прекращения огня даст российским войскам возможность возобновить свои атаки на значительно более выгодных условиях, а также угрожает потерей "пояса крепостей", который сдерживал РФ 11 лет. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"Сдача остальной территории Донецкой области как предпосылка прекращения огня без обязательств по окончательному мирному урегулированию, которое положит конец войне, даст российским войскам возможность возобновить свои атаки на значительно более выгодных условиях, избежав длительной и кровопролитной борьбы за территорию. Уступка такому требованию заставила бы Украину отказаться от своего "пояса крепостей" - главной укрепленной оборонительной линии в Донецкой области с 2014 года - без каких-либо гарантий того, что боевые действия не возобновятся", - говорится в отчете.

Отмечается, что в течение последних 11 лет "кольцевой пояс" служил главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине.

В ISW отмечают, что неспособность России захватить Славянск в 2022 году и продолжающаяся борьба за охват крепостного пояса подчеркивают успех долгосрочных усилий Украины по укреплению городов крепостного пояса.

"Российские войска не смогли провести широкий охват украинского "пояса крепостей" в 2022 году, и такая операция спустя три с половиной года войны, скорее всего, будет многолетней и приведет к значительным потерям личного состава и материальных средств", - добавляют аналитики.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Как сообщалось, Путин представил администрации Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Павел Башинский

