Выход из Донбасса грозит потерей «пояса крепостей», который сдерживал РФ 11 лет – ISW

Выход с территории Донецкой области как предпосылка прекращения огня даст российским войскам возможность возобновить свои атаки на значительно более выгодных условиях, а также угрожает потерей "пояса крепостей", который сдерживал РФ 11 лет. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"Сдача остальной территории Донецкой области как предпосылка прекращения огня без обязательств по окончательному мирному урегулированию, которое положит конец войне, даст российским войскам возможность возобновить свои атаки на значительно более выгодных условиях, избежав длительной и кровопролитной борьбы за территорию. Уступка такому требованию заставила бы Украину отказаться от своего "пояса крепостей" - главной укрепленной оборонительной линии в Донецкой области с 2014 года - без каких-либо гарантий того, что боевые действия не возобновятся", - говорится в отчете.

Отмечается, что в течение последних 11 лет "кольцевой пояс" служил главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине.

В ISW отмечают, что неспособность России захватить Славянск в 2022 году и продолжающаяся борьба за охват крепостного пояса подчеркивают успех долгосрочных усилий Украины по укреплению городов крепостного пояса.

"Российские войска не смогли провести широкий охват украинского "пояса крепостей" в 2022 году, и такая операция спустя три с половиной года войны, скорее всего, будет многолетней и приведет к значительным потерям личного состава и материальных средств", - добавляют аналитики.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Как сообщалось, Путин представил администрации Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.