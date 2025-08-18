Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, у понеділок він матиме зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало - написав Президент.

Він підкреслив, що "не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків".

Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала.

"І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить росію до справжнього миру", - резюмував глава держави.

Зеленський: справжні гарантії безпеки для України дає сильна армія, а не обіцянки путіна

Нагадаємо

Напередодні ввечері літак президента України Володимира Зеленського попрямував до США.

Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.

Також він зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.

Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.

Водночас європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголосили на суверенному праві України визначати умови миру.

Трамп підтримує пропозицію путіна про контроль рф над Донбасом в обмін на мир - Fox News