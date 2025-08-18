Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 серпня, 18:51 • 16531 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 31806 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 38307 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 73348 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 130852 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 86159 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 83671 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67056 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54841 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248348 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
71%
747мм
Популярнi новини
Літак Зеленського прямує до США на зустріч з Трампом17 серпня, 18:04 • 7612 перегляди
Трамп підтримує пропозицію путіна про контроль рф над Донбасом в обмін на мир - Fox News17 серпня, 18:29 • 3766 перегляди
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі ГазиPhoto17 серпня, 19:19 • 10832 перегляди
"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні17 серпня, 19:47 • 4696 перегляди
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 20680 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 73362 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 372473 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 322964 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 326131 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 332478 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 28510 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 24646 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 60342 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 49575 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 117696 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Bild
Truth Social
Футбол
Шахед-136

Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Він наголосив на важливості тривалого миру та подякував за підтримку.

Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, у понеділок він матиме зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало

- написав Президент.

Він підкреслив, що "не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків".

Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу

- зазначив Зеленський.

Він наголосив, що росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала.

"І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить росію до справжнього миру", - резюмував глава держави.

Зеленський: справжні гарантії безпеки для України дає сильна армія, а не обіцянки путіна17.08.25, 16:23 • 4080 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні ввечері літак президента України Володимира Зеленського попрямував до США.

Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.   

Також він зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.  

Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.  

Водночас європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголосили на суверенному праві України визначати умови миру.

Трамп підтримує пропозицію путіна про контроль рф над Донбасом в обмін на мир - Fox News17.08.25, 21:29 • 3864 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна