17 августа, 18:51 • 14627 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 27549 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 36561 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 70577 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 129572 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 85780 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 83373 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66989 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54791 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248299 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом и европейскими лидерами

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Он подчеркнул важность длительного мира и поблагодарил за поддержку.

Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом и европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам главы государства, в понедельник он встретится с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть долгим. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало

- написал Президент.

Он подчеркнул, что "не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков".

Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь

- отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала.

"И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", - резюмировал глава государства.

Зеленский: настоящие гарантии безопасности для Украины дает сильная армия, а не обещания путина17.08.25, 16:23 • 4056 просмотров

Напомним

Накануне вечером самолет президента Украины Владимира Зеленского направился в США.

Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.   

Также он сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, о том что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, чтобы не потерять еще больше.  

Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.  

В то же время европейские лидеры осудили предложения по передаче украинских территорий России ради мира. Они подчеркнули суверенное право Украины определять условия мира.

