Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом и европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам главы государства, в понедельник он встретится с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть долгим. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало - написал Президент.

Он подчеркнул, что "не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков".

Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала.

"И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", - резюмировал глава государства.

Зеленский: настоящие гарантии безопасности для Украины дает сильная армия, а не обещания путина

Напомним

Накануне вечером самолет президента Украины Владимира Зеленского направился в США.

Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.

Также он сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, о том что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, чтобы не потерять еще больше.

Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.

В то же время европейские лидеры осудили предложения по передаче украинских территорий России ради мира. Они подчеркнули суверенное право Украины определять условия мира.

Трамп поддерживает предложение Путина о контроле РФ над Донбассом в обмен на мир - Fox News